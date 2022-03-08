В Китае выступили за переговоры Украины и РФ и пообещали нам гуманитарную помощь

Си Цзиньпин / GettyImages

Председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем в формате видеосаммита.

Стороны обсудили вторжение России в Украину, а также сотрудничество Пекина с Евросоюзом, пишут росСМИ.

По итогам встречи Си Цзиньпин выразил обеспокоенность текущей ситуацией в Украине.

Китай сожалеет, что на европейском континенте "вновь вспыхнул пожар войны" придерживается позиции необходимости уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, а также основные цели и принципы Устава ООН.

Пекин призывает серьезно относиться к закономерным озабоченностям в сфере безопасности всех государств и также приветствует усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта.

Приоритетом в урегулировании "украинского кризиса" является прекращение эскалации и недопущение выхода ситуации из-под контроля.

Китай ценит усилия Франции и Германии по урегулированию ситуации в Украине и готов поддерживать взаимодействие и координацию со странами по этому вопросу.

Пекин привал поддерживать мирные переговоры между Россией и Украиной и способствовать тому, чтобы обе стороны продолжали диалог.

КНР призвал другие страны к максимальной сдержанности и недопущению крупномасштабного гуманитарного кризиса.

Китай уже выдвинул гуманитарную инициативу в отношении Украины и готов предоставить стране дальнейшую гуманитарную помощь.

Санкции, введенные из-за ситуации на Украине, способны оказать негативное влияние на стабильность глобальных финансов, энергетики и цепочек поставок. Ограничительные меры станут новым бременем для мировой экономики.

Китай призвал другие страны к совместным усилиям для снижения негативного влияния кризиса.

Ранее министр иностранных дел Китая Вана И заявил, что официальный Пекин готов стать посредником между Россией и Украиной.

Напомним, ранее Ван И заявлял, что ситуация в Украине дошла до такого состояния, которого не хочет видеть китайская сторона,

"Украинский вопрос сложен и запутан, он связан не только с базовыми нормами международных отношений, но и с интересами безопасности всех сторон, необходимо сосредоточить внимание не только на разрешении нынешнего кризиса, но и на долгосрочный мир и стабильность в регионе", - сказал дипломат.

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