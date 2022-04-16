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В Офисе президента поведали, какое оружие необходимо Украине для победы

16 апреля 2022, 00:05

Украина нуждается в боевых самолетах, чтобы деблокировать временно оккупированные города и освободить украинцев.

Офис президента
Какое оружие необходимо Украине / УНИАН

В Офисе президента продемонстрировали список вооружения, которое необходимо Украине, чтобы одержать победу в войне против России. Украина нуждается в боевых самолетах, чтобы деблокировать временно оккупированные города и освободить украинцев, пишет The Atlantic.

Какое же вооружение требует Украина:

  • артиллерия, 155 миллиметров;
  • артиллерийские снаряды, 152 миллиметра;
  • реактивные системы залпового огня. Речь идет о "Град", "Смерч", "Торнадо" или же M142 HIMARS.
  • бронетехника - БТР, БМП и другие.
  • танки Т-72, или же аналогичные из США или же Германии;
  • ЗРК-С-300, Бук или западные аналоги
  • боевые самолеты, которые помогут деблокировать города и спасти миллионы украинцев.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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