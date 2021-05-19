В парламенте одобрили кандидатуру главного налоговика на два поста в Кабмине

Алексею Любченко светит два поста в правительстве / 24tv.ua

Комитет Верховной Рады по вопросам экономической политики в среду, 19 мая, рекомендовал назначить главу Государственной налоговой службы Алексея Любченко на два поста в Кабмине.

В парламенте порекомендовали сделать Любченко первым вице-премьером и главой Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, поделился в Telegram нардеп, глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Народный избранник добавил, что кадровые вопросы в Раде будут решать в четверг, 20 мая.

Напомним, 14 мая стало известно, что Игорь Петрашко подал заявление об отставке с поста главы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Через несколько дней прошло заседание партии Слуга народа (политсила создала в парламенте монобольшинство). Нардепы решили, что на пост министра может претендовать Алексей Любченко.

Петрашко начал руководить Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства 17 марта 2020 года. Рада уволила его с поста 18 мая текущего года.