В парламенте одобрили кандидатуру главного налоговика на два поста в Кабмине

Руководитель налоговой службы может стать главой министерства и первым вице-премьером, решили в Раде.
Комитет Верховной Рады по вопросам экономической политики в среду, 19 мая, рекомендовал назначить главу Государственной налоговой службы Алексея Любченко на два поста в Кабмине.
В парламенте порекомендовали сделать Любченко первым вице-премьером и главой Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, поделился в Telegram нардеп, глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Народный избранник добавил, что кадровые вопросы в Раде будут решать в четверг, 20 мая.
Напомним, 14 мая стало известно, что Игорь Петрашко подал заявление об отставке с поста главы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Через несколько дней прошло заседание партии Слуга народа (политсила создала в парламенте монобольшинство). Нардепы решили, что на пост министра может претендовать Алексей Любченко.
Петрашко начал руководить Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства 17 марта 2020 года. Рада уволила его с поста 18 мая текущего года.
- Справка. Алексей Любченко родился в селе Орловец Черкасской области 21 сентября 1971 года, пишет Википедия. В 1993 году закончил обучение в Киевском государственном экономическом университете (специальность – Экономическое и социальное планирование). В вузе был отличником. Позже стал доктором экономических наук.
- Любченко работал подсобным рабочим, потом работал экономистом, сначала занимал руководящие посты в Смелянском горсовете Черкасской области, а потом и в налоговых органах власти. Стал главой налоговой службы 29 апреля 2020 года.