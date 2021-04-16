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В России ответили на заявление Зеленского об "энергетической войне"

16 апреля 2021, 20:33
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Захарова добавила, что российская сторона в этой ситуации ответила "ассиметрично - строительством инфраструктуры" для аннексированного нею Крыма.

Мария Захарова
Мария Захарова отреагировала на слова Зеленского / Reuters

В Министерстве иностранных дел России жестко ответили на высказывание президента Украины Владимира Зеленского об энергетической войне, которую Россия ведет против Украины и напомнили гаранту об энергоблокаде Крыма.

"Нет. Энергетическая война - это энергоблокада Крыма", - написала спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова в Facebook, также вспомнив о водной блокаде и остановке железнодорожного сообщения".

Захарова также добавила, что российская сторона в этой ситуации ответила "ассиметрично - строительством инфраструктуры" для аннексированного нею Крыма.

Новые санкции США против России - о чем ранее сообщал Главред:

  • 15 апреля Джо Байден подписал новые санкции против России. США ввели новые ограничения против 32 физических и юридических лиц, а также 6 российских технологических компаний. Кроме того, из Вашингтона выслали 10 человек российской дипломатической миссии.
  • В России уже отреагировали на американские санкции. Там пригрозили, что за "деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться". Министерство иностранных дел России также "вызвало на ковер" своего посла в США и пообещало ему "трудный разговор".
  • НАТО и Европейский Союз поддержали санкции против Москвы. Кроме того, они призвали Кремль прекратить провокации у границы Украины.

новости России Владимир Зеленский Мария Захарова новости Украины рынок электроэнергии
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