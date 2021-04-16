В России ответили на заявление Зеленского об "энергетической войне"

Захарова добавила, что российская сторона в этой ситуации ответила "ассиметрично - строительством инфраструктуры" для аннексированного нею Крыма.
В Министерстве иностранных дел России жестко ответили на высказывание президента Украины Владимира Зеленского об энергетической войне, которую Россия ведет против Украины и напомнили гаранту об энергоблокаде Крыма.
"Нет. Энергетическая война - это энергоблокада Крыма", - написала спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова в Facebook, также вспомнив о водной блокаде и остановке железнодорожного сообщения".
Захарова также добавила, что российская сторона в этой ситуации ответила "ассиметрично - строительством инфраструктуры" для аннексированного нею Крыма.
Новые санкции США против России - о чем ранее сообщал Главред:
- 15 апреля Джо Байден подписал новые санкции против России. США ввели новые ограничения против 32 физических и юридических лиц, а также 6 российских технологических компаний. Кроме того, из Вашингтона выслали 10 человек российской дипломатической миссии.
- В России уже отреагировали на американские санкции. Там пригрозили, что за "деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться". Министерство иностранных дел России также "вызвало на ковер" своего посла в США и пообещало ему "трудный разговор".
- НАТО и Европейский Союз поддержали санкции против Москвы. Кроме того, они призвали Кремль прекратить провокации у границы Украины.
Автор: Екатерина Трохимчук