В России ответили на заявление Зеленского об "энергетической войне"

Мария Захарова отреагировала на слова Зеленского / Reuters

В Министерстве иностранных дел России жестко ответили на высказывание президента Украины Владимира Зеленского об энергетической войне, которую Россия ведет против Украины и напомнили гаранту об энергоблокаде Крыма.

"Нет. Энергетическая война - это энергоблокада Крыма", - написала спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова в Facebook, также вспомнив о водной блокаде и остановке железнодорожного сообщения".

Захарова также добавила, что российская сторона в этой ситуации ответила "ассиметрично - строительством инфраструктуры" для аннексированного нею Крыма.

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