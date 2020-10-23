В СНБО озвучили требование к оппозиции Беларуси по Крыму

Алексей Резников обратился к белорусской оппозиции

В СНБО призвали оппозицию Беларуси четко выразить свою позицию относительно российской оккупации Крыма.

Именно он этих взглядов будет зависеть, поддержит ли сторонников Светланы Тихановской Украина, заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

"Вы (белорусская оппозиция - ред.) должны четко высказаться, что Крым является украинским и Донбасс - это Украина",- обратился он к оппозиционеру Веронике Цепкало.

Со своей стороны Цепкало заявила, что сейчас не время для обсуждения вопроса оккупации Крыма.

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"Давайте об этом вопросе поговорим позже. У нас сейчас главный вопрос - это освободить нашу страну от оккупации Лукашенко. Если бы наша позиция помогла решить конфликт между Украиной и Россией, мы бы обязательно высказались. Нам нужны добрососедские отношения как с Россией, так и с Украиной", - отметила она.

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