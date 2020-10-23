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В СНБО озвучили требование к оппозиции Беларуси по Крыму

23 октября 2020, 22:34

Алексей Резников четко пояснил позицию нашей страны.

Алексей Резников
Алексей Резников обратился к белорусской оппозиции

В СНБО призвали оппозицию Беларуси четко выразить свою позицию относительно российской оккупации Крыма.

Именно он этих взглядов будет зависеть, поддержит ли сторонников Светланы Тихановской Украина, заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

"Вы (белорусская оппозиция - ред.) должны четко высказаться, что Крым является украинским и Донбасс - это Украина",- обратился он к оппозиционеру Веронике Цепкало.

Со своей стороны Цепкало заявила, что сейчас не время для обсуждения вопроса оккупации Крыма.

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"Давайте об этом вопросе поговорим позже. У нас сейчас главный вопрос - это освободить нашу страну от оккупации Лукашенко. Если бы наша позиция помогла решить конфликт между Украиной и Россией, мы бы обязательно высказались. Нам нужны добрососедские отношения как с Россией, так и с Украиной", - отметила она.

События в Беларуси

  • 13 октября лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила об ультиматуме Александру Лукашенко. До 25 октября он должен подать в отставку и освободить всех заключенных, иначе оппозиционные силы объявят забастовку.
  • Тихановская предложила сотрудникам силовых структур перейти на сторону народа. Она пообещала, что по закону привлекут к ответственности только тех лиц, которые причастны к разгону мирных протестов.
  • Белорусский политический обозреватель Павел Быковский считает, что ультиматум Тихановской может не сработать – это потенциальный удар по ее авторитету. Однако если власть проявит жесткую реакцию на ультиматум, митинги в стране станут еще более масштабными.

СНБО аннексия Крыма новости Украины Алексей Резников Валерий Цепкало выборы в Беларуси
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