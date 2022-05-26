В СНБО рассказали, когда начали готовить оборону юга Украины

Оборона юга готовилась еще с прошлого лета / Фото Reuters

Власти Украины начали подготовку к обороне юга от рашистов еще летом прошлого года, тогда состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам Секретаря СНБО Алексея Данилова в комментарии 24 каналу, на заседании СНБО прошлым летом обсуждали именно вопросы защиты Чонгара, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Николаевской областей. В декабре, как отметил секретарь СНБО, привлеченные к этому вопросу инстанции отчитывались о выполнении поставленных перед ними задач.

"Что произошло в дальнейшем - я думаю это будет предметом выяснения. Когда это произойдет... Есть такое мнение, что это должно произойти после войны. Как будет - жизнь покажет", - пояснил он.

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Война России против Украины

Напомним, утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская армия начала на территории Украины т.н. "специальную военную операцию".

При этом агрессор начал наносить ракетные удары по многим районам Украины. В результате есть многочисленные жертвы, а также большие разрушения как жилого фонда, так и промышленных предприятий.

Изначально РФ вторглась на территорию Украины сразу с нескольких направлений, в том числе с территории Беларуси.

Бои проходили на подступах к Киеву, Харькову, Чернигову и Сумам.

Однако благодаря героическим усилиям Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и простых украинцев, которые помогают защищать свою землю, на многих направлениях врага удалось остановить и даже отбросить на значительное расстояние.

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