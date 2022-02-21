Вашингтон контактировал с Украиной по вопросу возможной эвакуации Зеленского - NBC

Владимир Зеленский возможно планирует эвакуацию / Reuters

Вашингтон якобы контактировал с Украиной по вопросу возможной эвакуации президента Владимира Зеленского. Эту информацию журналистам NBC сообщил источник в Белом доме.

"Администрация Байдена обсуждала с правительством Украины возможный отъезд Зеленского из Киева в случае эскалации", - отмечается в сообщении.

Официального подтверждения этой информации нет.

Украина требует гарантий безопасности в рамках Будапештского меморандума

Секретарь СНБО Алексей Данилов в декабре прошлого года сделал заявление о том, что подписание Будапештского меморандума стало обманом для украинского государства. По мнению чиновника, Киеву должны предоставить компенсацию за отказ страны от ядерного оружия.

В феврале этого года три президента Украины – Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко – призвали государства, которые подписали "Будапешт" и являются гарантами выполнения документа, остановить российскую агрессию. Они отметили, что только таким образом страны смогут доказать, что договор не был обманом Киева.

Президент Владимир Зеленский 19 февраля в ходе Мюнхенской конференции по безопасности объявил о том, что Киев инициирует консультации со странами-подписантами Будапештского меморандума. Если дискуссия не состоится, или на мероприятии так и не примут решений по гарантиям безопасности для Украины, Киев поставит под сомнение действие документа.

Читайте также: