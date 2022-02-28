Великобритания в ближайшие дни полностью заморозит активы всех российских банков

Лиз Трасс, Владимир Путин / коллаж Reuters

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в понедельник заявила, что Лондон принял решение заморозить активы еще трех российских банков - ВЭБа, "Совкомбанка", банка "Открытие".

"Я введу полное замораживание активов в отношении еще трех российских банков - ВЭБ, Совкомбанка и банка "Открытие", - заявила Трасс, выступая в британском парламенте.

Более того, Великобритания собирается ввести ограничения "на безналичные финансовые операции в фунтах стерлингов" для российских банков. Эта мера затронет, в частности, Сбербанк, отметила Трасс.

Также два крупнейших государственных банка Китая ограничили сделки на покупку российского сырья – Bank of China и ICBC.

Читайте такжеFacebook ввел санкции против российских пропагандистов, в ответ Россия блокирует соцсетьДля каждого такого решения требуется одобрение высшего руководства страны, пишет Bloomberg.

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Подразделения Industrial&Commercial Bank of China (ICBC) вслед за западными банками перестали выдавать аккредитивы покрытия соглашений с российскими сырьевыми экспортерами. Банк полностью прекратил обслуживание поставок в долларах, но в некоторых случаях выдает аккредитивы на сделки в юанях.

Ранее мы сообщали, что Украина заявила, что Россия за нарушение основных принципов Интерпола в ходе войны с Украиной должна быть исключена из организации. С прошением немедленно принять соответствующее решение обратился министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

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