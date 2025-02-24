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Верховная Рада в трауре: не стало известного депутата и экс-министра Украины

Даяна Швец
24 февраля 2025, 18:38
996
Политик был награжден орденом "За заслуги" III и II степеней.
Верховная Рада, свеча скорби
Не стало народного депутата Украины / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Не стало народного депутата Украины V, VI и VII созывов Валерия Кальченко. Печальную весть сообщили в Верховной Раде.

Кальченко также занимал должность министра Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы.

"Будучи народным депутатом Украины занимал должность председателя подкомитета по вопросам преодоления последствий Чернобыльской катастрофы, управления радиоактивно загрязненными территориями, социальной защиты пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, работал в составе Комиссии Верховной Рады Украины по вопросам агропромышленного комплекса", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, Валерий Кальченко награжден орденом "За заслуги" III и II степеней.

Умер народный депутат трех созывов Валерий Кальченко
Умер народный депутат трех созывов Валерий Кальченко / фото: Верховная Рада

Кого еще потеряла Верховная Рада - последние новости

Главред сообщал, что не стало народного депутата Украины трех созывов Андрея Иванчука. Нардеп был избран в Верховную Раду девятого созыва как беспартийный самовыдвиженец по 88-му округу (Ивано-Франковская область).

Также, к сожалению, в октябре умер народный депутат Украины Олег Макаров. Политика не стало на 59 году жизни. Он в последние годы был юристом, секретарем Комитета ВРУ по правовой политике, членом Этической комиссии всеукраинской организации "Ассоциации юристов Украины" и общественным деятелем.

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Что известно о Верховной Раде?

Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальное строение и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования. Верховная Рада Украины является единственным органом законодательной власти, который уполномочен принимать законы, пишет Видипедия.

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