Умер народный депутат Украины Олег Макаров - детали

Коллеги выразили соболезнования родным Олега Макарова.

https://glavred.info/ukraine/budet-ochen-tebya-ne-hvatat-umer-narodnyy-deputat-ukrainy-oleg-makarov-10609388.html Ссылка скопирована

Умер Олег Макаров / коллаж: Главред, фото: t.me, Верховная Рада Украины, pixabay.com/

Что произошло:

Олег Макаров умер в 59 лет

Ярослав Железняк рассказал, каким был его коллега

Верховная Рада Украины сообщила о смерти народного депутата Украины Олега Макарова из фракции "Голос".

В официальном Telegram-канале ВРУ появилось соответствующее сообщение. Макаров умер на 59 году жизни.

видео дня

"Соболезнования по поводу смерти народного депутата Украины IX созыва Олега Макарова. Руководство Верховной Рады Украины, ее Аппарата и народные депутаты Украины с глубокой печалью восприняли известие о смерти Олега Макарова — народного депутата Украины девятого созыва. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Вечная память", - идется в публикации.

ВРУ высказала соболезнования по поводу смерти Олега Макарова / фото: скрин t.me, Верховная Рада Украины

Как стало известно, депутат в последние годы был юристом, секретарем Комитета ВРУ по правовой политике, членом Этической комиссии всеукраинской организации "Ассоциации юристов Украины" и общественным деятелем.

Также на печальную новость отреагировал нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк, который в своих соцсетях отметил, что Макаров всегда приходил на помощь

"Спасибо за твои советы и постоянную помощь. Нам всем будет очень тебя не хватать", - написал Железняк.

Ярослав Железняк написал пост о смерти Олега Макарова / фото: скрин t.me/yzheleznyak

Кто такой Олег Макаров? Олег Макаров - судебный юрист, управляющий партнер юридической фирмы, руководитель ее юридического подразделения, депутат Киевского городского совета VIII созыва и народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Голос". С 1992 года работал управляющим партнером юридической фирмы. В 2007 году занял должность заместителя главы Дисциплинарной палаты Киевской городской квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры и стал членом правления общественной организации "Ассоциация юристов Украины". С 2015 года - член Этической комиссии этой организации. В 2019 году стал народным депутатом по списку "Голоса", был членом одноименной фракции, но в партию не входил.

Кто из известных украинцев умер в 2024 году - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, народный артист Украины, который много лет работал в Одесской филармонии имени Давида Ойстраха, Михаил Бакальчук умер 4 августа 2024 года. Артист ушел из жизни в Одессе, в возрасте 86 лет.

А также 3 сентября 2024 года умер народный артист Украины, актер и режиссер Григорий Шумейко. Прощание с артистом состоялось в театре имени Марии Заньковецкой.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред