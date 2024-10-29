Умер народный депутат Украины Олег Макаров - детали

Что произошло:
- Олег Макаров умер в 59 лет
- Ярослав Железняк рассказал, каким был его коллега
Верховная Рада Украины сообщила о смерти народного депутата Украины Олега Макарова из фракции "Голос".
В официальном Telegram-канале ВРУ появилось соответствующее сообщение. Макаров умер на 59 году жизни.
"Соболезнования по поводу смерти народного депутата Украины IX созыва Олега Макарова. Руководство Верховной Рады Украины, ее Аппарата и народные депутаты Украины с глубокой печалью восприняли известие о смерти Олега Макарова — народного депутата Украины девятого созыва. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Вечная память", - идется в публикации.
Как стало известно, депутат в последние годы был юристом, секретарем Комитета ВРУ по правовой политике, членом Этической комиссии всеукраинской организации "Ассоциации юристов Украины" и общественным деятелем.
Также на печальную новость отреагировал нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк, который в своих соцсетях отметил, что Макаров всегда приходил на помощь
"Спасибо за твои советы и постоянную помощь. Нам всем будет очень тебя не хватать", - написал Железняк.
Кто такой Олег Макаров?
Олег Макаров - судебный юрист, управляющий партнер юридической фирмы, руководитель ее юридического подразделения, депутат Киевского городского совета VIII созыва и народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Голос".
С 1992 года работал управляющим партнером юридической фирмы. В 2007 году занял должность заместителя главы Дисциплинарной палаты Киевской городской квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры и стал членом правления общественной организации "Ассоциация юристов Украины". С 2015 года - член Этической комиссии этой организации.
В 2019 году стал народным депутатом по списку "Голоса", был членом одноименной фракции, но в партию не входил.
Кто из известных украинцев умер в 2024 году - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, народный артист Украины, который много лет работал в Одесской филармонии имени Давида Ойстраха, Михаил Бакальчук умер 4 августа 2024 года. Артист ушел из жизни в Одессе, в возрасте 86 лет.
А также 3 сентября 2024 года умер народный артист Украины, актер и режиссер Григорий Шумейко. Прощание с артистом состоялось в театре имени Марии Заньковецкой.
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