Война с Россией и спецпроцедура для Украины: эксперт оценила шансы на быстрое вступление в ЕС

Украина столкнется с дорогой в ЕС без привилегий и процедур - эксперт / Reuters

Украине не следует надеяться на определенные привилегии на пути вступления в Евросоюз. Исключений и сокращенных процедур наверняка не будет. Придется пройти долгий и сложный процесс, сопровождающийся новыми вызовами для государства. Причем обстановка будет зависеть от ситуации с войной и готовностью ЕС принимать новых участников объединения. Об этом заявила эксперт по вопросам евроинтеграции, исполнительный директор ОО Европа без границ Ирина Сушко.

В интервью Главреду она рассказала о том, что каких-либо исключений и сокращенных процедур для Украины на евроинтеграционном пути вряд ли следует ожидать. Сама процедура предполагает прохождения государством всего длительного процесса адаптации к стандартам Евросоюза. Скорее, Киев ждут новые вызовы.

Читайте такжеЭксперт по евроинтеграции Ирина Сушко: "Сокращенных процедур и быстрого членства в ЕС не будет"Причем процесс сближения Украины с Евросоюзом будет зависеть от ситуации на поле боя и готовности самого ЕС к приему новых государств.

"Я думаю, что здесь как раз для нас не будут сделаны определенные исключения и сокращены процедуры. Потому что как раз членство – это есть тот и процесс, и результат, который требует полного соответствия долгожданным критериям, индикаторам и стандартам. К тому же, здесь так же будет важной готовность вообще ЕС к расширению, то есть политический контекст, ситуация с войной в Украине. То есть здесь встанет, возможно, еще больше вызовов – это будет нормально в целом, потому что это процесс, в котором на разных направлениях, особенно государственной политики, будут появляться определенные вызовы. Поэтому на сегодняшний день мы должны задавать для себя вопросы стратегии. То есть, как мы движемся, чтобы получить ключевую и завершенную цель", - объяснила Сушко.

По ее словам, сейчас Украине нужно выполнять поставленные задачи и развивать сотрудничество с институтами Евросоюза. Примеры общей работы уже есть. Далее нужно адаптировать свое законодательство к европейскому и укреплять кооперацию с Европой.

"В то же время, в большей степени сейчас нужно концентрироваться на тактических задачах и выполнять те все задачи, которые, собственно, нам абсолютно известны и понятны, и концентрироваться в большей степени на выстраивании горизонтальных и вертикальных связей с институтами ЕС. И на сегодняшний день такие примеры уже есть. Например, рабочая группа по координации вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции по защите прав и свобод перемещенных лиц – граждан Украины. Это разные и важные сферы, начиная от социальной защиты, заканчивая медицинской защитой. И уже сейчас мы видим, как много этих профильных ведомств и министерств, которые вовлечены в эту рабочую группу – как из Украины, так и из Европейского Союза – нарабатывают общее видение и практические инструменты. И мы уже увидели, как много еще нам надо работать, например, над согласованием определенного законодательства, кооперации", - сказала эксперт.Читайте такжеНа повестке дня вступления Украины в ЕС нет: Киеву нужно выполнить множество требований – эксперт

Также она добавила, что сейчас Украине нужно думать не о вступлении в Евросоюз, а получить статус страны-кандидата на саммите ЕС и тотчас же запускать работу.

"Я бы сейчас оставила вопрос о самом членстве в ЕС. Нужно насладиться моментом, когда мы получим подтверждение на саммите статуса кандидата – и сразу же, в тот же день, начинать работать", - подчеркнула Ирина Сушко.

Вердикт Еврокомиссии по статусу кандидата в ЕС для Украины

Европейская комиссия в пятницу, 17 июня, рекомендовала предоставить Украине статус страны-кандидата в члены ЕС. Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен официально заявила, что государство выполнило уже 80% требований ЕС. Далее следует провести работу над реформами в сферах верховенства права, борьбы с коррупцией и влиянием крупных бизнес-групп на политику государства.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Еврокомиссии. По словам гаранта, теперь Киев ждет положительного вердикта Европейского совета.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что для того, чтобы начать диалог по вступлению Украины в Евросоюз, нужно выполнить ряд требований. Среди них реформа Конституционного суда, борьба с коррупцией, назначение руководителей антикоррупционных органов и решение других вопросов.

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