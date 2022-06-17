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Эксперт по евроинтеграции Ирина Сушко: "Сокращенных процедур и быстрого членства в ЕС не будет"

Тарас Сидоржевский

Главный редактор glavred.info

17 июня 2022, 17:48

Вопрос вступления в ЕС на сегодняшний день не обсуждается - Украине нужно еще поработать над тем, чтобы соответствовать критериям кандидата.

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Украина - почти кандидат на вступление в ЕС / фото ZN.UA

Сегодня Еврокомиссия официально рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Официальное окончательное решение должны принять на саммите лидеров ЕС 23 июня. Ожидается, что оно будет положительным, и Украина получит этот важный, но промежуточный результат.

Что дальше? Скоро ли Украина достигнет конечного пункта назначения - вступит в Евросоюз? Сколько времени может потребоваться на то, чтобы достичь критериев, которых требует европейская бюрократия? Какие задачи стоят перед нами? Можем ли мы рассчитывать на упрощение процедур, учитывая особые обстоятельства, в которых находится Украина и то, что украинцы, фактически, проливают кровь за европейские ценности?

Главред расспрашивал эксперта по вопросам евроинтеграции, исполнительного директора ОО "Европа без границ" Ирину Сушко.

Сегодня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза. Скажите, какого решения нам следует ожидать на следующей неделе?

Мы должны как раз получить во время саммита на следующей неделе, собственно, решение, которое уже должно быть вынесено последней инстанцией Европейского Союза. И этот процесс - обретение статуса кандидата - должен быть окончательно завершен.

Это, по сути, было хоть и промежуточное решение, но, как правило, от Европейской комиссии зависит принятие конечного решения. На ее решение ориентируются все другие институты, вовлеченные в процесс принятия решений, которые имеют отношение к евроинтеграции.

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После обнародования решения Еврокомиссией Андрей Ермак объявил план действий для Украины для начала переговоров о вступлении в ЕС. О каких сроках может идти речь, если говорить о выполнении этих требований, и когда можно ожидать следующих шагов в евроинтеграции?

По этим вопросам - нельзя говорить, что это какие-то новые вещи, которые были только сейчас озвучены как условия. На самом деле, собственно, это были и остаются условиями и для предоставления статуса кандидата. Это те условия, которые предусмотрены Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом. И это еще, я бы даже сказала, те критерии, которые Украина начала выполнять в рамках процесса визовой либерализации для получения безвизового статуса в отношениях с ЕС. И это то как раз, чего мы пока не достигли, особенно когда речь идет о борьбе с коррупцией и завершением судебной реформы. Поэтому в целом Европейский Союз акцентировал внимание на том, что есть определенные вопросы, в которых прогресс Украины должен показываться более ощутимо. И, конечно, эти вопросы будут оставаться актуальными и для получения статуса члена Европейского Союза. Хотя этот вопрос, конечно, на сегодняшний день не обсуждается, потому что это другой трек и другой набор задач. Нам нужно еще поработать над тем, чтобы соответствовать тем стандартам и критериям, которые предусмотрены именно статусом кандидата на вступление в ЕС.

То есть нам предоставили этот статус авансом?

Отчасти можно было бы так говорить, потому что всегда нужна политическая поддержка для принятия таких решений. В то же время, чисто технически мы уже выполнили эти критерии, которые являются индикаторами готовности любой страны, в частности нашей, на получение такого статуса. И я уже упоминала Соглашение об ассоциации, которое, собственно, по разным совершенно оценкам – как украинских экспертов из государственных органов власти, так и независимых экспертов, и плюс оценки экспертов оценочной миссии Европейского Союза и Еврокомиссии в частности, было признано, что уровень выполнения критериев является достаточным на сегодняшний день. И по тем опросникам, которые Украина заполняла, тоже была дана высокая оценка основательности подготовки Украины. Поэтому вы спрашиваете, является ли это аванс - нельзя окончательно воспринимать это именно так, потому что есть соответствия, особенно если речь идет о технических критериях.

Мы можем делать какие-то аналогии с другими странами? С кем нас можно сегодня сравнить в плане готовности ко вступлению в Евросоюз? На каком мы примерно этапе по сравнению с другими странами, которые этот путь уже проходили - той же Польшей или Венгрией? Сколько времени может пройти от момента получения статуса кандидата до поступления?

Я бы не смогла сейчас провести корректное сравнение, потому что речь идет о совершенно разных временных измерениях. К тому же, нужно учитывать обстоятельства, в которых сейчас находится Украина. Они не дают возможность такого паритетного корректного сравнения. Это совсем разные истории, поэтому, соответственно, я бы сейчас могла говорить, что мы могли бы сейчас искать аналогии скорее с теми странами, которые получили статус кандидата вместе со странами, которые также получили статус кандидата – та же Молдова. Здесь можно было бы прибегать к каким-то сравнениям, кто быстрее из нас может получить статус члена Евросоюза. Мне кажется, что именно учитывая то, что и Польша, и Венгрия – это все-таки страны с другим сценарием, и сравнения здесь провести можно, но оно не будет корректным.

Могут ли быть для нас предусмотрены какие-то особые упрощенные процедуры для вступления, или мы пройдем всю бюрократию, как это определено законодательством ЕС, как это происходило с другими странами?

Я думаю, что здесь как раз для нас не будут сделаны определенные исключения и сокращены процедуры. Потому что как раз членство – это есть тот и процесс, и результат, который требует полного соответствия долгожданным критериям, индикаторам и стандартам. К тому же, здесь так же будет важной готовность вообще ЕС к расширению, то есть политический контекст, ситуация с войной в Украине. То есть здесь встанет, возможно, еще больше вызовов – это будет нормально в целом, потому что это процесс, в котором на разных направлениях, особенно государственной политики, будут появляться определенные вызовы. Поэтому на сегодняшний день мы должны задавать для себя вопросы стратегии. То есть, как мы движемся, чтобы получить ключевую и завершенную цель.

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В то же время, в большей степени сейчас нужно концентрироваться на тактических задачах и выполнять те все задачи, которые, собственно, нам абсолютно известны и понятны, и концентрироваться в большей степени на выстраивании горизонтальных и вертикальных связей с институтами ЕС. И на сегодняшний день такие примеры уже есть. Например, рабочая группа по координации вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции по защите прав и свобод перемещенных лиц – граждан Украины. Это разные и важные сферы, начиная от социальной защиты, заканчивая медицинской защитой. И уже сейчас мы видим, как много этих профильных ведомств и министерств, которые вовлечены в эту рабочую группу – как из Украины, так и из Европейского Союза – нарабатывают общее видение и практические инструменты. И мы уже увидели, как много еще нам надо работать, например, над согласованием определенного законодательства, кооперации.

Я бы сейчас оставила вопрос о самом членстве в ЕС. Нужно насладиться моментом, когда мы получим подтверждение на саммите статуса кандидата – и сразу же, в тот же день, начинать работать.

Переходить к "домашнему заданию"?

Домашнее задание у нас было, есть и остается. Это даже не домашнее задание. Я вообще не очень люблю это словосочетание в контексте того, что мы делаем – потому что как раз до этого статуса кандидатства, возможно, это и выглядело как домашнее задание, когда есть какой-то ученик и учитель. А в данном случае этот статус кандидата он немного выровняет наши позиции, и будет происходить партнерская работа – взаимная и скоординированная – двух взрослых партнеров.

Евросоюз евроинтеграция
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