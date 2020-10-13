Введет ли Украина санкции против Лукашенко: в МИД озвучили позицию

Позиция Украины относительно ситуации в Беларуси остается последовательной с первых дней конфликта, заявил Дмитрий Кулеба.
Украина присоединится к введенным Евросоюзом санкциям против Беларуси и рассмотрит вопрос о присоединении к новым ограничениям после того, как их введет ЕС.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге во вторник, 13 октября.
Кулеба отметил, что позиция Украины относительно ситуации в Беларуси остается последовательной с первых дней конфликта.
"Мы присоединились к заявлениям Евросоюза. Что касается санкций, которые уже введены (на уровне Евросоюза), то мы присоединимся к ним", – заявил министр.
Что касается новых санкций, в том числе и против Александра Лукашенко, то глава МИД не дал однозначного ответа.
"Что касается любых новых санкций, то мы действуем по согласованному алгоритму, то есть сначала Евросоюз принимает санкции, и дальше будем рассматривать возможность присоединиться к ним", – добавил министр.
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Санкции против Беларуси - что было ранее:
- В ночь на пятницу, 2 октября, участники саммита Евросоюза пришли к соглашению по поводу санкций в отношении лиц, несущих ответственность за фальсификацию итогов выборов и применение насилия к участникам мирных протестов в Беларуси.
- Позже был был обнародован санкционный список из 44-х белорусских чиновников, которые попали под ограничительные меры в связи с нарушением прав человека и фальсификациями на президентских выборах в Беларуси. Александра Лукашенко в этом списке нет.
- Беларусь отреагировала на принятие Евросоюзом санкций в отношении ряда белорусских должностных лиц ответным санкционным списком.
- Российская Федерация присоединилась к санкциям Беларуси против Европейского Союза, которые были введены в ответ на аналогичный шаг ЕС.
- 2 октября в МИД Украины заявили о том, что наша страна обеими руками поддерживает введение жестких санкций против Беларуси со стороны Европейского союза. Киев планирует присоединиться к ним.
- 12 октября, в Евросоюзе приняли решение о введении санкций против президента Беларуси Александра Лукашенко. Это решение приняли главы министерств иностранных дел.
- В заявлении Совета ЕС уточнялось, что Совет Европейского Союза введет санкции против Александра Лукашенко и дополнительные ограничения в отношении государственных деятелей его политического режима в том случае, если ситуация в стране не изменится к лучшему. При таком сценарии Евросоюз выделит финансовые средства оппозиции и ограничит сотрудничество с белорусскими властями.