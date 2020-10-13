Введет ли Украина санкции против Лукашенко: в МИД озвучили позицию

Дмитрий Кулеба / УНИАН

Украина присоединится к введенным Евросоюзом санкциям против Беларуси и рассмотрит вопрос о присоединении к новым ограничениям после того, как их введет ЕС.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге во вторник, 13 октября.

Кулеба отметил, что позиция Украины относительно ситуации в Беларуси остается последовательной с первых дней конфликта.

"Мы присоединились к заявлениям Евросоюза. Что касается санкций, которые уже введены (на уровне Евросоюза), то мы присоединимся к ним", – заявил министр.

Что касается новых санкций, в том числе и против Александра Лукашенко, то глава МИД не дал однозначного ответа.

"Что касается любых новых санкций, то мы действуем по согласованному алгоритму, то есть сначала Евросоюз принимает санкции, и дальше будем рассматривать возможность присоединиться к ним", – добавил министр.

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