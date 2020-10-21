Выяснились сроки внедрения электронного больничного в Украине

Запуск электронного больничного должен убрать коррупционные схемы, считают в Кабмине.
Минцифры и Минздрав завершают процесс внедрения в нашей стране электронных больничных.
"Это упрощение процедуры получения больничного, это и упрощение получения выплат по больничному, это уберет миллиардную коррупцию, потому что сегодня многие могут купить эту справку в интернете. Думаю, что очень скоро, в течение месяца или двух мы запустим эту услугу, и она также упростит вам жизнь", - сказал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время брифинга, передает сегодня пресс-служба ведомства.
По его словам, цифровизация отечественной системы здравоохранения является сейчас приоритетом для Минцифры.
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"Мы будем делать все для того, чтобы каждый украинец смог получить государственную услугу, публичную услугу, социальную услугу, тем более в сфере здравоохранения, онлайн и не выходя из дома", - отметил вице-премьер-министр.
Напомним, ранее полноценный запуск электронных больничных планировали с начала 2021 года.
Коронавирус в Украине
- На территории Украины установлено 309 107 прецедентов заражения коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа Covid-19 заразились еще 5 469 украинцев. Скончались 113 человек.
- Согласно решению правительства, в стране действует адаптивный карантин до 31 декабря. Противоэпидемиологические мероприятия были продлены по причине высокого уровня распространения коронавирусной инфекции.
- Президент Владимир Зеленский в ходе своего выступления в Раде заявил, что вакцина против коронавируса должна появиться в Украине сразу после того, как препарат появится в Европе.