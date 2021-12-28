Замминистра образования Гарбарука уволили после скандала с откровенным нарядом его помощницы

Игорь Гарбарук ушел по сообственному желанию.
Кабмин уволил замминистра образования Игоря Гарбарука, который запомнился своим недавним визитом во Львов со своей помощницей.
Об этом сообщила нардеп Юлия Гришина на своем Telegram-канале.
"Только что замминистра образования Игорь Гарбарук был уволен Кабмином по его заявлению", - говорится в сообщении.
С чего все начиналось?
Несколько дней назад заместитель министра образования Игорь Гарбарука посетил с визитом Львов, где он появился в компании помощницы. Внешний вид девушки тогда вызвал ажиотаж в Сети.
Как оказалось, 27-летняя юристка Кристина Тишкун директор компании "БК ЗАБУДОВА", которая занимается покупкой и продажей недвижимости.
Также Кристина считается юристом, помощником адвоката в адвокатском бюро Advisers. Добавим, что в своих аккаунтах в соцсетях Тишкун размещает много фото откровенного содержания.
Читайте также:
- Скандал с замглавы МОН: чиновник оправдался после откровенного наряда своей помощницы
- Зашквар с откровенным нарядом помощницы: всплыли новые факты о скандальном замглавы МОН