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Замминистра образования Гарбарука уволили после скандала с откровенным нарядом его помощницы

28 грудня 2021, 11:29

Игорь Гарбарук ушел по сообственному желанию.

Замминистра образования Игоря Гарбарука отправили в отставку /Facebook/hromovyy.viktor

Кабмин уволил замминистра образования Игоря Гарбарука, который запомнился своим недавним визитом во Львов со своей помощницей.

Об этом сообщила нардеп Юлия Гришина на своем Telegram-канале.

"Только что замминистра образования Игорь Гарбарук был уволен Кабмином по его заявлению", - говорится в сообщении.

С чего все начиналось?

Несколько дней назад заместитель министра образования Игорь Гарбарука посетил с визитом Львов, где он появился в компании помощницы. Внешний вид девушки тогда вызвал ажиотаж в Сети.

Фото: Facebook/hromovyy.viktor

Как оказалось, 27-летняя юристка Кристина Тишкун директор компании "БК ЗАБУДОВА", которая занимается покупкой и продажей недвижимости.

Также Кристина считается юристом, помощником адвоката в адвокатском бюро Advisers. Добавим, что в своих аккаунтах в соцсетях Тишкун размещает много фото откровенного содержания.

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Автор: Сергей Кущ
viber
скандал Минобразования
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