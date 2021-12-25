Фото Садового и брюнетки со смелым декольте наделало шуму в Сети

Помощница заместителя министра образования Игоря Гарбарука Кристина Тишкун сопровождала чиновника в поездке во Львов.
Мэр Львова Андрей Садовой сфотографировался с гостями своего офиса в ходе визита заместителя министра образования.
При этом среди делегации, побывавшей в гостях у Садового, на фото заметили девушку в семлом наряде. Фото на своей странице в Facebook опубликовал шеф-редактор портала Образовательная политика Виктор Громовой.
Брюнетка в длинном черном платье с вырезом оказалась по правую руку от Садового.
Как оказалось, снимок сделан во время визита во Львов заместителя Министра образования и науки Украины Игоря Гарбарука.
Позднее в Сети рассказали, кто такая девушка в откровенном платье на фото с мэром Львова Садовым.
Как оказалось, это помощница заместителя министра образования Игоря Гарбарука.
Ее зовут Кристина Тишкун. Она в составе делегации посетила Львов и осмотрела как работают учебно-практические центры, а также посетила форум по энергоэффективности.
Реакция соцсетей:
- "Коли почала жити, як мріяла";
- "Так спешила одеваясь, что голову в рукав просунула?";
- "Шукати чоловіка в відведених місцях і час треба";
- "Головне - хрестик вдягнула";
- "Вона ж відкрила свою душу";
- "Часу переодягнутись після клубу не було! В чому була, в тому й поїхала";
- "От одразу можна побачити усі...реформи в освіті".
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