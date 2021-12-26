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Зашквар с откровенным нарядом помощницы: всплыли новые факты о скандальном замглавы МОН

26 декабря 2021, 22:17
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В официальной биографии Игоря Гарбарука отображена не вся информация о его деятельности, подчеркнул Юрий Николов.

Кристина Тишкун и Андрей Садовой / Facebook/hromovyy.viktor

Стали известны новые данные о заместителе министра образования и науки Игоре Гарбаруке, который появился в ходе командировки во Львов с помощницей в откровенном платье.

Как пишет в Facebook журналист Юрий Николов, Грабарук является директором общественной организации Национальный интерес Украины, занимавшейся дискредитацией антикоррупционеров.

"Я не знаю, каким деградантом нужно быть, чтобы взять на госслужбу руководителя шарашки, которая занималась откровенной дичью против антикоррупционеров", - подчеркнул журналист и опубликовал скриншоты из реестров.

Он добавил, что в официальной биографии Гарбарука эта информация не отображена, но указана в соответствующих реестрах.

Что известно о Кристине Тишкун

Отметим, что помощница Грабарука 27-летняя юристка Кристина Тишкун. Именно она засветилась на скандальных фото.

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Оказывается, что она – директор компании "БК ЗАБУДОВА", которая занимается покупкой и продажей недвижимости.

Также Кристина считается юристом, помощником адвоката в адвокатском бюро Advisers.

Добавим, что в своих аккаунтах в соцсетях Тишкун размещает много фото откровенного содержания.

По специальности она - правовед с дипломом Львовского национального университета, но живет в Киеве.

Напомним, ранее сообщалось о том, что мэр Львова Андрей Садовой сфотографировался с гостями своего офиса в ходе визита заместителя министра образования.

При этом среди делегации, побывавшей в гостях у Садового, на фото заметили девушку в смелом наряде.

Брюнетка в длинном черном платье с вырезом оказалась по правую руку от Садового.

viber
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