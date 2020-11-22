Зеленский назначил Милованова советником Ермака

Бывший министр экономики теперь будет сотрудничать с Офисом президента.
Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (в правительстве Алексея Гончарука) Тимофей Милованов был назначен внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале Офиса президента. "Надеюсь, что мои знания будут полезны руководству Украины", — заявил Милованов.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса президента согласно поданному им заявлению.
- Соответствующий указ № 482/2020 от 4 ноября размещен на сайте главы государства.
- Этим же указом президент назначил Трофимова своим внештатным советником.
- Позднее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о причинах увольнения Трофимова.
- По словам Подоляка, Трофимов лишился своего места в ОП за "определенные недоработки в региональной модерации".
Автор: Дмитрий Видоменко