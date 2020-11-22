Зеленский назначил Милованова советником Ермака

Тимофей Милованов / УНИАН

Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (в правительстве Алексея Гончарука) Тимофей Милованов был назначен внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале Офиса президента. "Надеюсь, что мои знания будут полезны руководству Украины", — заявил Милованов.

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