УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Зеленский назначил Милованова советником Ермака

22 ноября 2020, 12:14

Бывший министр экономики теперь будет сотрудничать с Офисом президента.

Милованов
Тимофей Милованов / УНИАН

Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (в правительстве Алексея Гончарука) Тимофей Милованов был назначен внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале Офиса президента. "Надеюсь, что мои знания будут полезны руководству Украины", — заявил Милованов.

Читайте такжеСитуация критическая: в Офисе президента рассказали, когда введут локдаун

Напомним, ранее Главред сообщал:

  • Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса президента согласно поданному им заявлению.
  • Соответствующий указ № 482/2020 от 4 ноября размещен на сайте главы государства.
  • Этим же указом президент назначил Трофимова своим внештатным советником.
  • Позднее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о причинах увольнения Трофимова.
  • По словам Подоляка, Трофимов лишился своего места в ОП за "определенные недоработки в региональной модерации".

Владимир Зеленский Тимофей Милованов Офис президента Андрей Ермак
Сейчас вы просматриваете новость «Зеленский назначил Милованова советником Ермака». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
У Кравчука предупредили Россию о крахе переговоров по Донбассу и сделали заявлениеУ Кравчука предупредили Россию о крахе переговоров по Донбассу и сделали заявление "Дадут отпор России": генерал США назвал страну Европы, с которой нужно дружить Украине"Дадут отпор России": генерал США назвал страну Европы, с которой нужно дружить Украине В Кабмине сделали заявление о планах по возвращению Донбасса вместе с КрымомВ Кабмине сделали заявление о планах по возвращению Донбасса вместе с Крымом Арестович назвал условие, при котором Украина даст согласие на "формулу Штайнмайера"Арестович назвал условие, при котором Украина даст согласие на "формулу Штайнмайера" Зеленский уволил скандального главу Черниговской РГАЗеленский уволил скандального главу Черниговской РГА
Следующий материал

Последние новости

12:20
Сильно похудел: появились первые фото Михаила Ефремова из СИЗО Белгорода
12:14
Зеленский назначил Милованова советником Ермака
11:55
Гороскоп на 23 ноября для всех: убыточная игра со смертью и денежные успехи Видео
11:51
Профессор рассказал, где в Украине будет вакцина от коронавируса
11:43
В Карабах возвращаются беженцы: премьер Армении и глава НКР обсудили планы Видео
Реклама
11:43
У Путина сделали заявление о главной цели России по Донбассу Видео
11:39
Ученые выяснили, что благодаря одной прививке легче проходит коронавирус Видео
11:33
Сериал по The Last of Us получил одобрение от руководства HBO Видео
11:03
Стала известна цена вакцины от COVID-19 компании Moderna Видео
10:41
Все, что делает жизнь лучше: журнал Time назвал главные изобретения 2020 года
10:36
Жесткий карантин и остановка транспорта в Украине: врач сделала прогноз и назвала сроки Видео
10:34
Украинец побил восьмилетний рекорд Европы по плаванию
10:07
Победил не Майдан, а сцена Майдана мнение
09:56
Как пандемия COVID-19 изменит мир: Билл Гейтс сделал прогноз Видео
09:53
Местные выборы в Украине: в каких городах 22 ноября проходит второй тур Видео
09:48
Названы самые опасные витамины Видео
09:22
Грядет катастрофа: экс-замглавы МОЗ оценил ситуацию с COVID-19 к Новому году
09:10
Простой и вкусный суп харчо – рецепт с курицей Видео
08:55
COVID-19 в Киеве: за 24 часа нашли больше тысячи новых больных Видео
08:48
Вывод вооружений и выборы 31 марта на Донбассе: волонтер АТО оценил действия России Видео
Реклама
08:44
Почему события 2014-го года нельзя назвать революцией мнение
08:43
Гороскоп на 22 ноября для всех: денежный урожай и завидный результат Видео
08:23
Коронавирус в Украине: за сутки поставили еще 12 тыс. диагнозов COVID-19 Видео
07:58
Когда пандемия COVID-19 пойдет на спад: ученые дали ответ
07:33
Шансов больше нет: суд отклонил иск Трампа, который мог бы изменить результаты выборов
06:53
Карантин на новогодние праздники поставит на колени всю страну мнение
06:27
Лукашенко закончит трибуналом: Тихановская озвучила сценарий нового удара по режиму Видео
05:59
Число больных COVID-19 расти не будет: врач назвал неожиданную причину Видео
05:32
Названы знаки Зодиака, которые родились для удаленной работы
05:01
Открытки сыну и поздравления своими словами и стихи на День сыновей
04:22
Алиев оценил деятельность США и Франции по решению конфликта в Карабахе Видео
03:09
Врач предупредила, какой хлеб опасен Видео
02:38
Ученые объяснили, почему люди массово толстеют после 30 лет
02:05
Отставка Пашиняна и уход России из Карабаха: эксперт назвал сценарий Видео
00:49
Битва за Приднестровье: эксперт оценил вероятность новой войны России с Украиной Видео
00:21
Двум знакам Зодиака спрогнозирована денежная неделя: что посоветовали астрологи Видео
21 ноября, суббота
23:56
Арестович озвучил главный урок Нагорного Карабаха для Украины
23:44
Диетолог пояснила принципы питания после употребления антибиотиков Видео
23:20
В Париже жестко разогнали водометами акцию протеста Видео
22:55
В МинВОТ требуют не называть Крым "аннексированным"
Реклама
22:54
Минздрав подсчитал, во сколько обходится лечение одного COVID-пациента Видео
22:26
В Китае похвастались, что побороли COVID-19 "кодом здоровья" Видео
22:21
ЦИК озвучила имена победителей второго тура выборов мэров в семи городах
22:06
"Ненавижу болеть": Усик поделился подробностями перенесенного Covid-19 Видео
22:02
Вторые сутки подряд – антирекорд: в Украине +14 580 новых случаев COVID-19 Видео
21:34
"Трупы в приемных отделениях": профессор обеспокоен темпами заражения Covid-19 Видео
21:26
Зеленский уволил скандального главу Черниговской РГА
21:05
Полиция Киева рассказала подробности штрафов за отсутствие масок Видео
20:57
Хрустящая квашеная капуста, которая не темнеет – легкий рецепт Видео
20:56
Экс-министр экономики назвал себя советником Ермака
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять