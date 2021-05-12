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Зеленский обратился к Израилю и Палестине из-за обострения вооруженного конфликта

12 мая 2021, 17:47

Президент Украины заявил, что без грусти и сожаления невозможно смотреть на то, что происходит в Израиле.

Зеленский
Зеленский обратился к Израилю и Палестине из-за обострения вооруженного конфликта / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обострение вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной. Глава государства призвал стороны немедленно остановить эскалацию ради жизни людей.

"Небо Израиля - все в ракетах. Некоторые города горят. Есть жертвы. Много раненых. Много человеческих трагедий. Без грусти и сожаления невозможно на все это смотреть", - написал Зеленский на своей странице в Twitter.

Зеленский призвал "немедленно остановить эскалацию" конфликта между Израилем и Палестиной.

По его словам, сделать это нужно "ради жизни людей".

Обострение конфликта Израиля и Палестины – о чем сообщалось ранее:

  • 7 мая накануне национального праздника Израиля – Дня Иерусалима - на Храмовой горе в восточной части города, около мечети Аль-Акса произошли массовые столкновения между палестинцами и израильской полицией с применением камней, резиновых пуль и слезоточивого газа. В ходе беспорядков пострадали несколько сот протестующих и десятки правоохранителей, в последующие дни столкновения продолжили набирать обороты.
  • Дополнительным фактором конфликта стала попытка выселить несколько палестинских семей из района Иерусалима Шейх-Джеррах, согласно решению израильского суда.
  • С 10 мая исламистская группировка ХАМАС, которая фактически контролирует Сектор Газа, начала массовые обстрелы израильской территории. Лишь за первую ночь было выпущено около 200 ракет. Израильские военные ответили бомбардировками объектов на территории Сектора Газа, в частности, баз ХАМАС и движения Исламский джихад.
  • 12 мая в армии Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что в ответ на сотни ракет, выпущеных за последние 24 часа, был осуществлен "самый крупный удар с 2014 года". Военные поразили ряд значительных террористических целей, в том числе террористов в Секторе Газа.
  • 12 мая министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что израильская армия продолжит наносить удары по Сектору Газа до достижения полной "тишины". Это ответ на ракетные удары из Сектора Газа.

Владимир Зеленский Палестина новости Украины новости Израиля
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