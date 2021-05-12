Зеленский обратился к Израилю и Палестине из-за обострения вооруженного конфликта / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обострение вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной. Глава государства призвал стороны немедленно остановить эскалацию ради жизни людей.

"Небо Израиля - все в ракетах. Некоторые города горят. Есть жертвы. Много раненых. Много человеческих трагедий. Без грусти и сожаления невозможно на все это смотреть", - написал Зеленский на своей странице в Twitter.

Зеленский призвал "немедленно остановить эскалацию" конфликта между Израилем и Палестиной.

По его словам, сделать это нужно "ради жизни людей".

Обострение конфликта Израиля и Палестины – о чем сообщалось ранее: