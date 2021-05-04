Зеленский откровенно высказался о роли Украины в Евросоюзе

По словам президента, украинцы уже влияют на общую европейскую судьбу. Именно тут решается, каким будет будущее Европы.
Глава государства Владимир Зеленский в контексте планов о вступлении в Европейский союз заявил, что украинцы уже сегодня влияют на судьбу Европы. В частности, ее будущее решается на украинской земле, говорится в сообщении на сайте Офиса президента по итогам визита в Польшу.
По его словам, Украина проводит трансформацию, которая приближает ее к вступлению в ЕС.
"Украинцы уже влияют на нашу общую европейскую судьбу. Именно на нашей земле решается, каким будет будущее Европы. Мы обеспечим полноценную интеграцию Украины в содружество европейских стран, и это покажет, что базовые ценности свободы, демократии и равенства на нашем континенте являются ключевыми элементами масштабного прогресса и развития", - подчеркнул Зеленский.
Заявление Зеленского о вступлении Украины в ЕС
- Президент Владимир Зеленский 3 мая заявил, что Евросоюз должен не приглашать Украину в течение 20 лет в наднациональное объединение, а видеть там Киев, причем в качестве равноправного партнера.
- По словам Зеленского, украинское государство в военном противостоянии на востоке страны отстаивает не только интересы Киева, но и безопасность Европейского континента
Автор: Екатерина Трохимчук