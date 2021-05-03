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В ЕС поддержали Зеленского и упрекнули Запад из-за Украины

3 мая 2021, 21:50
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Евросоюз должен помогать Украине и Беларуси в их стремлении к свободе, считает Эгилс Левитс.

Латвия
Запад должен поддерживать Украину не только словами, но и делом - президент Латвии Левитс / Reuters

Украинский народ борется за те же ценности, которые отстаивают Латвия, Литва, Эстония и Польша как страны Евросоюза и Североатлантического альянса. Европейскому Союзу следует помогать Украине и белорусскому народу. Запад должен демонстрировать поддержку не только на уровне риторики, но и делами. Об этом заявил президент Латвии Эгилс Левитс.

Как сообщает Укринформ, в ходе дискуссии президентов Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Польши в рамках мероприятия в Варшаве в честь 230-летия Конституции Речи Посполитой он рассказал о том, что Европа должна помогать украинскому и белорусскому народам.

"Украина - часть конституционной системы, годовщину которой мы сегодня празднуем. Украинцы, украинский народ, исповедуют те же ценности, которые поддерживаем мы, как страны ЕС и НАТО. Мы должны нести общую ответственность и протянуть руку помощи Украине, показать солидарность с украинским, а также и белорусским народом, в защите своих прав и своих ценностей", - сказал Левитс.Читайте такжеВ ЕС вступились за Украину и обвинили Россию в атаке против Запада

Также он добавил, что для того, чтобы вызвать доверие к себе, Запад должен руководствоваться "не только словами, но и действиями".

Заявление Зеленского о вступлении Украины в ЕС

  • Президент Владимир Зеленский 3 мая заявил, что Евросоюз должен не приглашать Украину в течение 20 лет в наднациональное объединение, а видеть там Киев, причем в качестве равноправного партнера.
  • По словам Зеленского, украинское государство в военном противостоянии на востоке страны отстаивает не только интересы Киева, но и безопасность Европейского континента

Евросоюз Литва новости Украины
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