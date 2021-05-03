В ЕС поддержали Зеленского и упрекнули Запад из-за Украины

Запад должен поддерживать Украину не только словами, но и делом - президент Латвии Левитс / Reuters

Украинский народ борется за те же ценности, которые отстаивают Латвия, Литва, Эстония и Польша как страны Евросоюза и Североатлантического альянса. Европейскому Союзу следует помогать Украине и белорусскому народу. Запад должен демонстрировать поддержку не только на уровне риторики, но и делами. Об этом заявил президент Латвии Эгилс Левитс.

Как сообщает Укринформ, в ходе дискуссии президентов Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Польши в рамках мероприятия в Варшаве в честь 230-летия Конституции Речи Посполитой он рассказал о том, что Европа должна помогать украинскому и белорусскому народам.

"Украина - часть конституционной системы, годовщину которой мы сегодня празднуем. Украинцы, украинский народ, исповедуют те же ценности, которые поддерживаем мы, как страны ЕС и НАТО. Мы должны нести общую ответственность и протянуть руку помощи Украине, показать солидарность с украинским, а также и белорусским народом, в защите своих прав и своих ценностей", - сказал Левитс.Читайте такжеВ ЕС вступились за Украину и обвинили Россию в атаке против Запада

Также он добавил, что для того, чтобы вызвать доверие к себе, Запад должен руководствоваться "не только словами, но и действиями".

Заявление Зеленского о вступлении Украины в ЕС