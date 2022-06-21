Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции / Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия, а также борьбу с этими явлениями. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"Закон о ратификации Стамбульской конвенции. Ее главное содержание простое, но чрезвычайно важное. Это обязательство защищать женщин от насилия и разных форм дискриминации. Мы разделяем европейские ценности. Для нас жизнь и здоровье человека – самая высокая ценность", — написал Владимир Зеленский.

Напомним, 20 июня депутаты Верховной Рады поддержали ратификацию конвенции. "За" проголосовали 259 народных депутатов. Против ратификации выступили 4 депутата, еще 25 воздержались.

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Что известно о Стамбульской конвенции

Стамбульская конвенция является международным соглашением Совета Европы. Она была подписана в Стамбуле 11 мая 2011 года. Конвенцию ратифицировали 35 стран.

Целью документа является защита женщин от всех форм насилия, недопущение, уголовное преследование и ликвидация насилия в отношении женщин и домашнего насилия, которое совершено также в отношении мужчин и детей (парней и девушек).

Конвенция запрещает все виды дискриминации женщин. Страны, которые ратифицировали документ, обязуются внести принцип равных прав между женщинами и мужчинами в свои конституции или законодательства; запретить дискриминацию женщин, путем применения санкций; отменить законы и процессуальные нормы, которые дискриминируют женщин.

Почему конвенцию не ратифицировали раньше

По данным Википедии, впервые Украина пыталась ратифицировать Стамбульскую конвенцию в ноябре 2016 года. Тогда большинство депутатов отказались рассматривать ратификацию из-за норм, которые якобы "являются неприемлемыми для украинского общества и украинской духовности".

Против ратификации категорически выступил Всеукраинский совет церквей. Там подчеркнули, что "есть проблемная терминология" - "гендер".

Петр Порошенко призвал депутатов ратифицировать конвенция в декабре 2019 года, однако это сделать не удалось. В 2021 году о необходимости ратификации отмечала генпрокурор Ирина Венедиктова.

В марте 2021 года во многих городах Украины прошел Марш женщин, которые требовали от депутатов ратифицировать Стамбульскую конвенцию, которая защитила бы их права.

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