Зеленский пообщался по телефону с главой МВФ: какие вопросы обсудили

Владимир Зеленский пообщался с главой МВФ / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Одной из основных тем стало послевоенное восстановление страны.

"Обсудил с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой вопрос обеспечения финансовой стабильности Украины и подготовки к послевоенному восстановлению", - написал глава государства в своем Twitter.

По его словам, уже есть четкие планы по этим вопросам, а также видение перспектив. Зеленский выразил уверенность, что сотрудничество Украины и МВФ впредь будет плодотворным.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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