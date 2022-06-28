Зеленский призвал Совбез ООН признать терактом удар по Кременчугу

Трагедию в Кременчуге нужно признать терактом / president.gov.ua

Вчерашний мощный ракетный удар по торговому центру Амстор в Кременчуге на Полтавщине нужно признать терактом, говорится в выступлении президента Украины Владимира Зеленского в ходе заседания Совета безопасности ООН.

"Я предлагаю, чтобы было заявление, чтобы было решение, что это террористический акт. И чтоб это можно было расследовать. Чтобы проверили, что это действительно была атака с территории России", - заявил президент.

Он подчеркнул, что в случае, если организация действовала бы подобным образом, то ее признают террористической.

"Такие организации становятся врагами человечества и такие действия наказываются. А если это осуществляет государство, то оно тоже не может оставаться безнаказанным. Это ежедневные террористические акты, совершаемые без выходных", - отметил Зеленский.

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Ракетный удар по Кременчугу

Напомним, 27 июня в результате ракетного обстрела вооруженными силами РФ г. Кременчуг Полтавской области полностью разрушен торговый центр. По предварительным данным сообщалось о 18 погибших, за медицинской помощью обратились 59 человек, из них 25 госпитализированы, еще 36 человек считаются пропавшими без вести.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нанести ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Полтавской области могли только отмороженные террористы.

Осуждение террористической атаки РФ на торговый центр в Кременчуге выразили многие мировые лидеры.

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