Зеленский прямо пригрозил Слуге народа роспуском Рады - СМИ

Владимир Зеленский / УНИАН

Украинский президент Владимир Зеленский на встрече с руководством фракции партии Слуга народа пригрозил нардепам роспуском парламента ‒ в случае, если не будет принят законопроект о госслужащих с его правками. Об этом сообщает портал РБК-Украина со ссылкой на собственный источник.

"Да, такие слова звучали на встрече президента с руководством фракции", ‒ сообщил источник.

Другой источник считает, что таковую угрозу Владимира Зеленского еще не следует воспринимать в буквальной форме. Дескать, президент желал, чтобы депутаты поняли градус напряжения ситуации и в этот раз Рада не стала "играть в субъектность".

"Он говорит: я уже устал, я хочу выплатить зарплаты шахтерам, а тут то так, то так подставляете. Потому сейчас очень важно для какой-то нормальной совместной работы, чтобы сегодня Верховная рада проголосовала за этих два предложения и за закон в целом", ‒ объяснил источник.

Читайте такжеПолитолог объяснил, почему досрочные выборы Рады неизбежны

Напомним, ранее сообщалось: