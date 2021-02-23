Зеленский прямо пригрозил Слуге народа роспуском Рады - СМИ

По данным журналистов, президент Украины желал, чтобы депутаты поняли градус напряжения ситуации и в этот раз Рада не стала "играть в субъектность".
Украинский президент Владимир Зеленский на встрече с руководством фракции партии Слуга народа пригрозил нардепам роспуском парламента ‒ в случае, если не будет принят законопроект о госслужащих с его правками. Об этом сообщает портал РБК-Украина со ссылкой на собственный источник.
"Да, такие слова звучали на встрече президента с руководством фракции", ‒ сообщил источник.
Другой источник считает, что таковую угрозу Владимира Зеленского еще не следует воспринимать в буквальной форме. Дескать, президент желал, чтобы депутаты поняли градус напряжения ситуации и в этот раз Рада не стала "играть в субъектность".
"Он говорит: я уже устал, я хочу выплатить зарплаты шахтерам, а тут то так, то так подставляете. Потому сейчас очень важно для какой-то нормальной совместной работы, чтобы сегодня Верховная рада проголосовала за этих два предложения и за закон в целом", ‒ объяснил источник.
Читайте такжеПолитолог объяснил, почему досрочные выборы Рады неизбежны
Напомним, ранее сообщалось:
- Эксперты специально для Главреда оценили вероятность досрочных парламентских и президентских выборов в нынешнем году.
- В Киевском международном интституте социологии выяснили электоральные симпатии украинцев на выборах в Верховную Раду. Согласно последнему опросу, в парламент имеют шанс пройти четыре политические силы: Оппозиционная платформа – За жизнь, Слуга народа, Европейская солидарность и Батькивщина.