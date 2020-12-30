На волосок от гибели: станет ли 2021-й лебединой песней Зеленского и Рады

Эксперты рассказали, при каких условиях в 2021 году украинцам придется досрочно выбирать нового президента и парламент / Скриншот

После провальных для партии власти местных выборов, где никому из "слуг" не удалось взять кресло мэра даже в небольшом городе, начались разговоры о том, что большие перемены не за горами – с отставками в Кабмине, досрочными парламентскими выборами и даже досрочным уходом с должности президента Владимира Зеленского.

Но если перетряска правительства, тем более, после коронакризиса, является вполне логичной, а выборы Рады с каждой ошибкой и провалом власти выглядят все более вероятными, то досрочные президентские выборы в Украине пока что кажутся экстраординарным сценарием. Как показывает социология, в последних на данный момент нет никакого смысла, ведь наибольшей поддержкой по-прежнему пользуется ныне действующий президент, а его основные конкуренты, похоже, уже достигли своего электорального потолка.

Политические аналитики рассказали Главреду, грозит ли переформатирование или отставка Кабинету министров, насколько в 2021 году в Украине вероятны досрочные выборы президента и парламента, и при каких условиях все это может произойти.

Виктор Небоженко политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

В 2021 году вероятны не только досрочные парламентские выборы, но и досрочные президентские. Хорошо видно, что у президента, запутавшегося в своих интригах с олигархами, нет своего политического курса, своего видения будущего государства.

Протесты, в результате которых президент мог бы потерять власть, маловероятны. Но Зеленский может уйти и по собственной инициативе. Хорошо видно, что он устал, что тоскует по концертам и другой творческой деятельности. Потому вполне возможно, что под следующий Новый год или даже летом он может выйти и сказать: "Я устал. Я ухожу".

Что касается возможных досрочных выборов Рады, то в результате таковых Зеленский получит другой парламент. Хотя и нынешняя Рада уже потеряна им. Уже то, что спикер Разумков имеет собственную позицию по конституционному кризису, говорит о дистанции и конфликте между президентом и парламентом. Просто Зеленский не понимает, что, раз у Рады есть собственная альтернативная позиция по решению конституционных споров, это уже ущемляет его политическое господство – он уже не главный в государстве.

Петр Олещук политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко

В 2021 году правительство Шмыгаля может отправиться в отставку. Сроков, когда это может произойти, никто не назовет, поскольку решение об отставке правительства в разгар кризиса вряд ли можно будет назвать разумным. Так что, до конца коронакризиса отправлять весь Кабмин в отставку никто не будет. Однако вероятность отставки отдельных министров достаточно высока. И это может произойти довольно скоро. В первую очередь, это касается экономического блока и блока здравоохранения.

Читайте такжеГлавные успехи и провалы Зеленского и Ко: как Украина превратилась в леопардовую шкуруДля досрочных парламентских или президентских выборов в 2021 году оснований пока нет. Единственным, от кого сегодня зависит возможность досрочных выборов Рады, является Зеленский, а у него сейчас нет причин идти на перевыборы парламента, поскольку вместо несовершенного монобольшинства он получит крайне противоречивую конфигурацию новой Рады, в которой "слуги", Евросолидарность и ОПЗЖ не построят более-менее дееспособную коалицию. В такой ситуации досрочные выборы не только не помогут преодолеть кризис, но и, наоборот, углубят его или создадут новый.

Впрочем, Порошенко и Медведчук будут пытаться расшатывать ситуацию в стране, чтобы выборы все-таки состоялись. Де-факто эти силы сформировали тактическую коалицию, которая себя уже неоднократно проявляла, и в дальнейшем она будет расшатывать страну. Этот союз не назовешь стратегическим, но на данном этапе интересы Медведчука и Порошенко совпадают – оба заинтересованы устранить Зеленского и провести досрочные выборы, а дальше – кому как повезет. Именно поэтому они сейчас нагнетают "зраду", сея в обществе истерию, чтобы дальше использовать ее для фабрикации "народного протеста", который и приведет их к власти.

Какие бы ни были проблемы у Зеленского, он все равно остается самым рейтинговым политиком, которому общество больше всего доверяет. Потому оснований для досрочных президентских выборов также нет – они ничего не изменят.

Юрий Романенко Руководитель политических программ Украинского института будущего

Поскольку легитимность Слуги народа после местных выборов – на нуле, парламентские выборы неизбежны. Слуги, проиграв все, что можно было проиграть, уже не могут заявлять о своей монополии на власть.

Падение легитимности в условиях кризиса будет заставлять искать компенсаторы, чтобы система была более-менее стабильной и управляемой. Нашим стейкхолдерам в лице олигархов и агробаронов, реально контролирующих политическую систему, выгодно раскачивание ситуации, потому потому парламентские выборы, скорее всего, пройдут второй половине 2021 года (если зимой 2020-2021 гг. ничего экстраординарного не произойдет).

Вероятность же досрочных выборов президента будет зависеть от развития кризиса в экономике из-за коронавируса и бездарного управления страной, а также от того, какое давление на Украину будут оказывать наши западные партнеры и Россия. Во многом судьба Зеленского определится отношениями с администрацией Байдена. США сейчас нет смысла менять президента Украины, поскольку у них нет необходимого политического инструментария - все украинские прозападные партии сегодня являются банкротами из-за низкого качества человеческого материала, и в таких условиях досрочные президентские выборы в Украине чреваты непредсказуемым результатом. Потому американцы будут готовить сетевую политическую инфраструктуру, чтобы Россия на таких выборах не смогла их обыграть. Тренды, связанные с ОПЗЖ и пророссийскими партиями и проявившиеся на местных выборах, заметили все: поддержка пророссийских сил растет.

Если Зеленскому удастся каким-то чудом освоиться в роли президента, он сможет досидеть до конца срока. Сказать "я устал, я ухожу" он сможет только в том случае, если станет токсичным настолько, что будет опасным для реальных хозяев Украины. Но просто так Зеленский с должности президента не уйдет – психотип не тот. Он весьма амбициозный человек и прекрасно понимает, что его окружает куча людей, ставших кем-то только благодаря его победе на выборах. Соответственно, если он перестанет быть президентом, то и эти люди станут никем – а они не заинтересованы, чтобы сказка закончилась.

Главные вызовы для власти в 2021 году – проблемы в экономике, в частности, огромная дыра в бюджете, которая на сегодня составляет около 300 миллиардов гривен. Проблемы начнутся весной, если власть не решит проблему дефицита бюджета. А, как видим, МВФ не горит желанием помогать латать эту дыру. Беда в том, что дыра эта касается незащищенных статей бюджета, и весной неизбежно начнутся проблемы с выплатами пенсий, зарплат бюджетникам и т. д. Власти придется как-то решить проблему с наполнением бюджета. Если этого не произойдет, начнутся социальные проблемы, которые в конечном итоге быстро приведут к социальному взрыву. В том числе – к переформатированию Рады, что позволит обществу "выпустить пар".

Однако в результате досрочных парламентских выборов Зеленский потеряет свое влияние и на Раду, и на Кабмин, после чего получит настоящую парламентско-президентскую республику. При таких условиях президенту будет значительно труднее удерживаться дальше на своем посту и влиять на процессы в стране.

При этом Порошенко и Медведчук изо всех сил пытаются добиться реванша и вернуться к власти. Пусть Порошенко проевропейский, а Медведчук – пророссийский, работают они достаточно слаженно: координируют свою деятельность и пытаются расшатывать страну. Это – огромный вызов для Зеленского, и пока не заметно, что он способен противодействовать этому.

Для реваншистов, не стоит цель убрать Зеленского, но им выгоден президент Украины слабый и ни на что не влияющий. В таких условиях всё будет решаться в ВР и Кабмине, а процессы будут идти мимо президента. Таким образом, Зеленский в следующем году может потерять какое-либо влияние на события в стране, хотя отстранить его от должности будет практически невозможно.

Андрей Золотарев политолог, директор аналитического центра "Третий сектор"

Чтобы в Украине в 2021 году произошли досрочные президентские выборы, должен пролететь какой-то "черный лебедь". И в наших условиях "черные лебеди" могут полететь стаями.

Для Трампа, например, "черным лебедем" стал коронавирус и Black Lives Matter – благополучная в начале года ситуация обернулась провалом в его конце. Подобная ситуация может ждать и Зеленского.

Вероятность досрочных парламентских выборов пока что ниже 50%. Но если в сентябре прошлого года мы говорили, что эта вероятность – гипотетическая, 10-20%, то сейчас она ближе к 40%. То есть вероятность досрочных выборов Верховной Рады возрастает, хотя по-прежнему не факт, что осенью следующего года мы пойдем выбирать новый парламент.

Кость Бондаренко Руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк

В 2021 году политических интриг будет предостаточно. Удержится ли правительство? Если правительство не удержится, то удастся ли найти голоса, чтобы назначить нового премьера и новое правительство? Если не удастся найти голоса в Верховной Раде, будут ли досрочные парламентские выборы?

Для того, чтобы досрочные выборы в Раду состоялись, должен быть выполнен целый ряд условий: если произойдет отставка Шмыгаля, если в Раде не хватит голосов за кандидатуру нового премьера - только тогда, по Конституции, происходит роспуск парламента и проводятся досрочные выборы. Т.е. сейчас есть очень много "если". Следовательно, досрочные парламентские выборы – это гипотетический сценарий.

Для досрочных президентских выборов в 2021-м вообще нет оснований. Они станут возможными лишь в двух случаях:

Если найдется 3/4 голосов для отставки Зеленского, а они вряд ли найдутся.

Если произойдет госпереворот, санкционированный внешними игроками. Я не верю в майдан, который не санкционирован США, а в мире сегодня нет ни одного игрока, готового поддержать государственный переворот в Украине.

Хотя некоторые наши политики в это верят, в частности, Петр Порошенко, который искренне надеется, что в январе 2021-го к власти в США придет Джозеф Байден и благословит его на возвращение к президентству в Украине. Но в народе есть такая поговорка: "Дурень думкой богатеет".