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Зеленский созывает заседание СНБО

24 января 2022, 14:35

Заседание должно состояться сегодня, в 17:00.

Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский на понедельник, 24 января, созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны. На заседании, которое пройдет на фоне обстановки у границ страны, будут обсуждаться вопросы угрозы эскалации ситуации и кибербезопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на свои источники.

Сведения подтверждаются источниками других СМИ в аппарате СНБО.

По информации Украинской правды, на заседании обсудят вопросы обеспечения национальной безопасности, борьбы с внешними угрозами, а также ситуацией в экономике, энергетике и с пандемией COVID-19.

В 18:30 должен состояться брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.

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