Зеленский восстановил "пакет малыша" - кто получит помощь

В Украине возобновили выдачу пакетов малыша

В Украине возобновили предоставление родителям одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" - соответствующий закон подписал сегодня президент Владимир Зеленский.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, документ восстанавливает предоставление родителям одноразовой натуральной помощи "пакет малыша". Такая помощь будет выдаваться в течение 30 дней после рождения ребенка. Ее стоимость будет составлять не менее трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет.

Также закон уточняет перечень получателей "пакетов малыша", если родители отсутствуют. В частности, получателями могут быть:

усыновители,

патронатные воспитатели,

приемные родители,

родители-воспитатели,

опекуны новорожденного.

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Выдавать "пакеты малыша" в учреждениях здравоохранения. Если в медучреждении нет такой помощи, ее можно получить в органах социальной защиты по месту жительства или пребывания.

Кроме того, Кабинет Министров утвердить порядок предоставления "пакета малыша", предусмотрев с 1 июля 2021 возможность по желанию родителей получить вместо натуральной помощи соответствующие средства.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.