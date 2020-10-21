Зеленский восстановил "пакет малыша" - кто получит помощь

Помощь будет выдаваться на протяжении 30 дней после рождения ребенка.
В Украине возобновили предоставление родителям одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" - соответствующий закон подписал сегодня президент Владимир Зеленский.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента, документ восстанавливает предоставление родителям одноразовой натуральной помощи "пакет малыша". Такая помощь будет выдаваться в течение 30 дней после рождения ребенка. Ее стоимость будет составлять не менее трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет.
Также закон уточняет перечень получателей "пакетов малыша", если родители отсутствуют. В частности, получателями могут быть:
- усыновители,
- патронатные воспитатели,
- приемные родители,
- родители-воспитатели,
- опекуны новорожденного.
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Выдавать "пакеты малыша" в учреждениях здравоохранения. Если в медучреждении нет такой помощи, ее можно получить в органах социальной защиты по месту жительства или пребывания.
Кроме того, Кабинет Министров утвердить порядок предоставления "пакета малыша", предусмотрев с 1 июля 2021 возможность по желанию родителей получить вместо натуральной помощи соответствующие средства.
Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.
- Напомним, 30 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №3006а "О внесении изменений в закон Украины" О государственной помощи семьям с детьми "относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи" пакет малыша".
- За документ в первом чтении проголосовали 316 народных депутатов.
- Документ, по словам авторов, призван вернуть "пакета малыша" натуральную форму - родителям в не более чем 30-дневный срок с момента рождения ребенка будет предоставляться набор товаров первой необходимости на безвозмездной основе.
- 29 июля Кабинет министров своим постановлением "бэби-боксы" и заменил их денежными выплатами в 5 тыс. Грн. Документ предусматривает, что гражданам, у которых родился ребенок, будет выдана социальная карта в "Приватбанке" со специальным режимом использования.