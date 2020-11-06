Зеленский высказался о возможности проведения выборов в ОРДЛО

Президент подчеркнул, что выборы не могут быть демократическими, цивилизованными, прозрачными, если нет безопасных условий.
Возможность проведения местных выборов в ОРДЛО достаточно реально, но перед этим нужно освободить оккупированные территории и создать безопасные условия.
"Я считаю, что выборы нужны, но это все же не самоцель. Самое главное - деоккупация Донбасса, после чего могут быть выборы. Если все захотят закончить войну, она точно закончится, и тогда такая возможность есть", - заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба Офиса президента.
При этом Зеленский подчеркнул, что выборы не могут быть демократическими, цивилизованными, прозрачными, если нет безопасных условий.
"Без нормальной ситуации по безопасности туда не приедут наблюдатели, не будут представлены все партии... Так о каких выборах тогда говорить?", - заявил он.
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Президент подчеркнул, что пошаговый мирный план по Донбассу дает возможность, чтобы провести выборы следующей весной.
Конфликт на Донбассе
- Глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук 3 ноября рассказал о плане Украины по деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Инициатива предполагает вывод российских войск из зоны конфликта, передачу украинско-российской границы под контроль Украины и проведение выборов.
- Кравчук утверждает, что в случае реализации плана действий по Донбассу, в отдельных районах региона можно будет провести выборы уже в марте 2021 года.
- Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что такой сценарий урегулирования конфликта противоречит Минским соглашениям.
- Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович не исключил, что договоренности по Донбассу могут быть сорваны и высказал мнение, согласно которому по приказу Путина российские войска могут быть выведены из ОРДЛО за неделю.