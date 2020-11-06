Зеленский высказался о возможности проведения выборов в ОРДЛО

Зеленский заявил о возможности проведения выборов в ОРДЛО / president.gov.ua

Возможность проведения местных выборов в ОРДЛО достаточно реально, но перед этим нужно освободить оккупированные территории и создать безопасные условия.

"Я считаю, что выборы нужны, но это все же не самоцель. Самое главное - деоккупация Донбасса, после чего могут быть выборы. Если все захотят закончить войну, она точно закончится, и тогда такая возможность есть", - заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба Офиса президента.

При этом Зеленский подчеркнул, что выборы не могут быть демократическими, цивилизованными, прозрачными, если нет безопасных условий.

"Без нормальной ситуации по безопасности туда не приедут наблюдатели, не будут представлены все партии... Так о каких выборах тогда говорить?", - заявил он.

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Президент подчеркнул, что пошаговый мирный план по Донбассу дает возможность, чтобы провести выборы следующей весной.

Конфликт на Донбассе