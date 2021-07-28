УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Жена Хомчака покинет пост главы Черниговской ОГА: вместо Коваленко назначат Чауса

28 июля 2021, 18:06
Прослушать новость
Остановить

Анна Коваленко возглавляла Черниговскую областную государственную администрацию с 28 сентября 2020 года.

Анна Коваленко
Анна Коваленко покинет должность главы Черниговской ОГА / Facebook

Кабинет министров Украины согласовал отставку Анны Коваленко с должности председателя Черниговской областной государственной администрации. Вместо супруги бывшего главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака регион должен возглавить заместитель гендиректора компании Укргаздобыча Вячеслав Чаус.

Об этом стало известно в ходе заседания Кабмина в среду, 28 июля, которое транслировалось онлайн на YouTube. Коваленко возглавляла Черниговскую ОГА с 28 сентября прошлого года. Чиновница успела стать мамой, однако в декрет не уходила и продолжала руководить областью.

Новым главой Черниговской обладминистрации должен стать замдиректора Укргаздобычи Вячеслав Чаус, кандидатура которого уже одобрена правительством.

Анна Коваленко – супруга бывшего главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. Ранее президент Владимир Зеленский подписал указ об его увольнении. Позже Хомчак был назначен первым заместителем секретаря СНБО.

Увольнение Руслана Хомчака

Во вторник, 27 июля, президент Украины Владимир Зеленский принял решение об увольнении Руслана Хомчака с поста главнокомандующего Вооруженными силами. Причиной отставки на Банковой назвали конфликт между ВСУ и Минобороны.

Новым главнокомандующим ВСУ стал Валерий Залужный – командующий войсками оперативного командования Север.

Комментируя отставку Хомчака, Зеленский подчеркнул, что теперь он ожидает четкого взаимодействия между ВСУ и Минобороны.

Черниговская область новости Украины Руслан Хомчак Анна Коваленко
Сейчас вы просматриваете новость «Жена Хомчака покинет пост главы Черниговской ОГА: вместо Коваленко назначат Чауса». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Украина превращается в Грецию: синоптик назвал сроки необратимого феноменаУкраина превращается в Грецию: синоптик назвал сроки необратимого феномена В моду на осень 2021 возвращаются обворожительные юбки в стиле 50-х, которые меняют походкуВ моду на осень 2021 возвращаются обворожительные юбки в стиле 50-х, которые меняют походку Затяжные дожди и грозы: в Украине ожидается ухудшение погодных условийЗатяжные дожди и грозы: в Украине ожидается ухудшение погодных условий Помощники МакSим признались, в каком состоянии на самом деле певицаПомощники МакSим признались, в каком состоянии на самом деле певица Финансовый гороскоп на неделю 26 июля - 1 августа: кого ждет успешный шоппинг, а кого режим экономииФинансовый гороскоп на неделю 26 июля - 1 августа: кого ждет успешный шоппинг, а кого режим экономии

Последние новости

18:11

Ударил инсульт во время плавания: на Черкасчине мужчина спас женщину от клинической смерти

18:06

Жена Хомчака покинет пост главы Черниговской ОГА: вместо Коваленко назначат Чауса Видео

17:55

Что на самом деле нужно сделать, если укусил клещ: пошаговая инструкция Видео

17:47

Жара усиливается и идет новая аномалия: синоптики предупредили украинцев об опасности Видео

17:45

Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина

Реклама
17:35

Свадьба Юли Зайки и Богдана Юсипчука оказалась настоящей, но с одним условием Видео

17:24

Олимпийский рекорд: украинский пловец легендарно прорвался в финал на Играх в Токио Видео

17:14

На Чернобыльской АЭС объявлен режим аварийной готовности: ищут взрывчатку Видео

17:13

Один из самых опытных пилотов Украины Игорь Табанюк погиб на Прикарпатье Видео

17:13

Как жить дольше: лучший вид жира для снижения риска инсульта Видео

17:08

СБУ пропустила в Украину сразу четыре российских группы для участия в фестивале

16:42

В Украине отменили повышение тарифов на электроэнергию с 1 августа Видео

16:34

Министр инфраструктуры Кубраков опроверг информацию о строительстве шести платных дорог

16:29

В правительстве рассказали, сколько хотят снести хрущевок в Украине и куда расселят жителей Видео

16:28

В МОЗ назвали условие, при котором школы смогут работать даже в красной зоне Видео

16:18

Приехал из России и Индии – "изолирован" на 2 недели: Украина резко ужесточила правила въезда Видео

16:09

Маринованная вишня: супер простой рецепт приготовления настоящего лакомства Видео

15:57

Страны ЕС все более нацелены на трудоустройство своих граждан - эксперты

15:39

На Прикарпатье на частный дом упал самолет: СМИ сообщают о гибели легендарного летчика Табанюка Видео

15:29

Юморист Лиги смеху стал учасником шоу Танці з зірками 2021

Реклама
15:25

Украинская альпинистка покорила самую опасную в мире "гору убийцу" Видео

15:12

Гороскоп для Девы на август 2021: в каких сферах жизни гарантирован успех

15:06

"Да, бля*ь. Вот дер*мо": пловчиха после золотой медали выматерилась в прямом эфире Видео

15:06

Зеленский готовится к осени мнение

14:54

Круиз по джунглям 2021 - рецензия и обзор нового шедевра со "Скалой" Видео

14:33

Замглавы Одесской таможни Пудрик опроверг информацию о начале работы в Госпотребслужбе

14:25

Названы "здоровые" добавки, которые сильно травмируют печень: чего следует избегать Видео

14:23

"Когда подонки нажрутся": экс-глава Минздрава сравнил вакцинацию от COVID-19 с нацистскими опытами Видео

14:15

Что такое волатильность и как она поможет увеличить доход

14:14

Тимошенко о результатах децентрализации: в громадах по всей Украине строят сотни социальных объектов

14:09

Мощный удар по России и мировая поддержка: Украина согласовала документ по возвращению Крыма Видео

14:03

"Мы всё сделали": Зеленский подтвердил готовность Украины к получению транша МВФ Видео

13:40

Осторожно, рак: в каких потребительских товарах содержатся химикаты, вызывющие смертельную болезнь Видео

13:20

Михаил Поплавский снял внука в своем клипе на песню "Сину мій" актуально

13:13

На Шри-Ланке случайно нашли во дворе крупнейшее в мире скопление сапфиров Видео

13:02

Родила прямо в купе: в поезде Киев – Ужгород появился на свет ребенок

12:49

Мифы о диете: 5 ложных представлений о питании Видео

12:45

Дети играли в гестапо: в Кременчуге малыши на детской площадке сделали свастику

12:27

Мисс-Украна Анастасия Суббота объявила о беременности эротичной фотосессией

12:24

Уступки России и давление Запада: Зеленский объявил о встрече по Донбассу Видео

Реклама
12:02

Киев готовится к новому локдауну: власти составляют списки на спецпропуска в транспорт

11:38

Супер-фарт и супер-удача: астролог Влад Росс составил подробный гороскоп для Льва на август 2021

11:37

Повышение ставки НБУ поможет в борьбе с растущей инфляцией – эксперт

11:28

Звезда Квартала топлес удивила стройным телом в элегантной фотосессии

11:11

Во Львовской области двое детей попали в реанимацию после укусов змей Видео

11:03

Сделка по СП-2 и требование Украины: у Зеленского заявили о поддержке Берлином инициативы Киева Видео

10:56

Звезда сериала "Лучше звоните Солу" потерял сознание и был срочно госпитализирован

10:56

"Нет стереотипам": в одной из киевских квартир заметили украшенную новогоднюю елку

10:52

Диета от прыщей: 3 продукта, которых следует избегать для чистой кожи Видео

10:26

Кравчуку стало хуже: экс-президент не может самостоятельно дышать - СМИ

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять