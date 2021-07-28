Жена Хомчака покинет пост главы Черниговской ОГА: вместо Коваленко назначат Чауса

Анна Коваленко покинет должность главы Черниговской ОГА / Facebook

Кабинет министров Украины согласовал отставку Анны Коваленко с должности председателя Черниговской областной государственной администрации. Вместо супруги бывшего главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака регион должен возглавить заместитель гендиректора компании Укргаздобыча Вячеслав Чаус.

Об этом стало известно в ходе заседания Кабмина в среду, 28 июля, которое транслировалось онлайн на YouTube. Коваленко возглавляла Черниговскую ОГА с 28 сентября прошлого года. Чиновница успела стать мамой, однако в декрет не уходила и продолжала руководить областью.

Новым главой Черниговской обладминистрации должен стать замдиректора Укргаздобычи Вячеслав Чаус, кандидатура которого уже одобрена правительством.

Анна Коваленко – супруга бывшего главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. Ранее президент Владимир Зеленский подписал указ об его увольнении. Позже Хомчак был назначен первым заместителем секретаря СНБО.

Увольнение Руслана Хомчака

Во вторник, 27 июля, президент Украины Владимир Зеленский принял решение об увольнении Руслана Хомчака с поста главнокомандующего Вооруженными силами. Причиной отставки на Банковой назвали конфликт между ВСУ и Минобороны.

Новым главнокомандующим ВСУ стал Валерий Залужный – командующий войсками оперативного командования Север.

Комментируя отставку Хомчака, Зеленский подчеркнул, что теперь он ожидает четкого взаимодействия между ВСУ и Минобороны.