Что нельзя делать 1 декабря: строгие запреты, которые уберегут от черной полосы

Что можно делать 1 декабря и о чем можно попросить у святого Наума.
1 декабря церковь почитает память святого Наума. Он родился на территории северного Израиля. Наум был одним из 12-ти малых пророков Ветхого Завета. Он написал книгу, в которой предусмотрел разрушение Ниневии - столицы ассирийского царства - за беззаконие и жестокость.
Пророчество Наума свершилось. Он умер в возрасте 45 лет и был похоронен в родном городе.
Что можно делать 1 декабря
- В этот день можно помолиться святому Науму. У него стоит попросить о том, чтобы ребенок хорошо учился.
- В этот день было принято приглашать учителей в дом. Им дарили вышитое полотенце и угощали пирогом.
Что нельзя делать 1 декабря
1. Нельзя 1 декабря есть во время чтения. Предки считали, что таким образом вы будете "заедать" знания.
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2. Нельзя 1 декабря смотреть в зеркало после подписания важных документов. Все договоренности в таком случае останутся пустыми.
3. Нельзя 1 декабря выходить из дома после заката. Предки верили, что в этот день по улицам гуляет нечистая сила.
Приметы 1 декабря
- Если в этот день выпало много снега, то весной будет наводнение.
- Если этот день теплый, то и вся зима будет такой же.
- Если далеко лает собака, то будет снегопад.
- Если дует северный ветер, то будут сильные морозы.
- Если на небе мерцают звезды, то будет вьюга.
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