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Что нельзя делать 1 декабря: строгие запреты, которые уберегут от черной полосы

Ангелина Подвысоцкая
30 ноября 2023, 15:43
Что можно делать 1 декабря и о чем можно попросить у святого Наума.
приметы, погоды
Что нельзя делать 1 декабря / фото: pexels

1 декабря церковь почитает память святого Наума. Он родился на территории северного Израиля. Наум был одним из 12-ти малых пророков Ветхого Завета. Он написал книгу, в которой предусмотрел разрушение Ниневии - столицы ассирийского царства - за беззаконие и жестокость.

Пророчество Наума свершилось. Он умер в возрасте 45 лет и был похоронен в родном городе.

Что можно делать 1 декабря

  • В этот день можно помолиться святому Науму. У него стоит попросить о том, чтобы ребенок хорошо учился.
  • В этот день было принято приглашать учителей в дом. Им дарили вышитое полотенце и угощали пирогом.

Что нельзя делать 1 декабря

1. Нельзя 1 декабря есть во время чтения. Предки считали, что таким образом вы будете "заедать" знания.

видео дня

2. Нельзя 1 декабря смотреть в зеркало после подписания важных документов. Все договоренности в таком случае останутся пустыми.

3. Нельзя 1 декабря выходить из дома после заката. Предки верили, что в этот день по улицам гуляет нечистая сила.

Приметы 1 декабря

  • Если в этот день выпало много снега, то весной будет наводнение.
  • Если этот день теплый, то и вся зима будет такой же.
  • Если далеко лает собака, то будет снегопад.
  • Если дует северный ветер, то будут сильные морозы.
  • Если на небе мерцают звезды, то будет вьюга.

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приметы
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