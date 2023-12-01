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Начнется белая полоса: от чего нужно избавиться 2 декабря - приметы

Ангелина Подвысоцкая
1 декабря 2023, 18:11
Что нельзя делать 2 декабря. Строгие приметы и важные запреты, которые защитят от беды и неприятностей.

погода, приметы
Что нельзя делать 2 декабря / фото: depositphotos.com/ua

2 декабря церковь почитает память святого Аввакума, который был одним из 12 малых пророков ветхого завета. В народном календаре - Аввакумов день. Он родился в деревне Бетзохар. Он боролся с беззаконием, безверием и идолопоклонничеством.

Он стал свидетелем чуда, когда ангел Господень спас его и двух других пророков Анания и Азария от смерти в пламени печи. За добрую деятельность Господь наградил Аввакума пророческим даром. Он предсказал евреям разрушение храма, разграбление Иерусалима и долгую жизнь в плену.

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Что можно делать 2 декабря

  • В этот день можно устроить тихие гуляния. Речь идет о молодых девушках.
  • В этот день замужним женщинам можно провести специальные ритуалы, которые помогали сделать сон детей крепкий.
  • В этот день стоит избавиться от ненужных вещей. Их нужно раздать беднякам и тогда подобный жест притянет финансовое благополучие.
  • В этот день нужно заняться рукоделием. Идеально будете, если вы целый день проведете дома в тишине и покое.

Что нельзя делать 2 декабря

1. Нельзя 2 декабря поднимать ничего с земли. Такие вещи могут навлечь беду и порчу.

2. Нельзя 2 декабря заниматься ремонтом. Шум может потревожить домового, который будет вам пакостить.

3. Нельзя 2 декабря мыть голову или стричь волосы. Этот запрет касается беременных женщин, чтобы беременность и роды были легкими.

Приметы 2 декабря

  • Если в этот день мороз оставил на стекле узоры, то весной будет много зелени.
  • Если вороны громко каркают, то скоро начнется метель.
  • Если ночью ярко светят звезды, то скоро придет сильный мороз.
  • Если кошка спит весь день, то погода будет холодной.
  • Если на улице мороз, но петух поет, то будет потепление.

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