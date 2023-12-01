Начнется белая полоса: от чего нужно избавиться 2 декабря - приметы

Что нельзя делать 2 декабря. Строгие приметы и важные запреты, которые защитят от беды и неприятностей.

https://glavred.info/primety/nachnetsya-belaya-polosa-ot-chego-nuzhno-izbavitsya-2-dekabrya-primety-10521406.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать 2 декабря / фото: depositphotos.com/ua

2 декабря церковь почитает память святого Аввакума, который был одним из 12 малых пророков ветхого завета. В народном календаре - Аввакумов день. Он родился в деревне Бетзохар. Он боролся с беззаконием, безверием и идолопоклонничеством.

Он стал свидетелем чуда, когда ангел Господень спас его и двух других пророков Анания и Азария от смерти в пламени печи. За добрую деятельность Господь наградил Аввакума пророческим даром. Он предсказал евреям разрушение храма, разграбление Иерусалима и долгую жизнь в плену.

видео дня

Что можно делать 2 декабря

В этот день можно устроить тихие гуляния. Речь идет о молодых девушках.

В этот день замужним женщинам можно провести специальные ритуалы, которые помогали сделать сон детей крепкий.

В этот день стоит избавиться от ненужных вещей. Их нужно раздать беднякам и тогда подобный жест притянет финансовое благополучие.

В этот день нужно заняться рукоделием. Идеально будете, если вы целый день проведете дома в тишине и покое.

Что нельзя делать 2 декабря

1. Нельзя 2 декабря поднимать ничего с земли. Такие вещи могут навлечь беду и порчу.

2. Нельзя 2 декабря заниматься ремонтом. Шум может потревожить домового, который будет вам пакостить.

3. Нельзя 2 декабря мыть голову или стричь волосы. Этот запрет касается беременных женщин, чтобы беременность и роды были легкими.

Приметы 2 декабря

Если в этот день мороз оставил на стекле узоры, то весной будет много зелени.

Если вороны громко каркают, то скоро начнется метель.

Если ночью ярко светят звезды, то скоро придет сильный мороз.

Если кошка спит весь день, то погода будет холодной.

Если на улице мороз, но петух поет, то будет потепление.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.