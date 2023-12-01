Начнется белая полоса: от чего нужно избавиться 2 декабря - приметы

2 декабря церковь почитает память святого Аввакума, который был одним из 12 малых пророков ветхого завета. В народном календаре - Аввакумов день. Он родился в деревне Бетзохар. Он боролся с беззаконием, безверием и идолопоклонничеством.
Он стал свидетелем чуда, когда ангел Господень спас его и двух других пророков Анания и Азария от смерти в пламени печи. За добрую деятельность Господь наградил Аввакума пророческим даром. Он предсказал евреям разрушение храма, разграбление Иерусалима и долгую жизнь в плену.
Что можно делать 2 декабря
- В этот день можно устроить тихие гуляния. Речь идет о молодых девушках.
- В этот день замужним женщинам можно провести специальные ритуалы, которые помогали сделать сон детей крепкий.
- В этот день стоит избавиться от ненужных вещей. Их нужно раздать беднякам и тогда подобный жест притянет финансовое благополучие.
- В этот день нужно заняться рукоделием. Идеально будете, если вы целый день проведете дома в тишине и покое.
Что нельзя делать 2 декабря
1. Нельзя 2 декабря поднимать ничего с земли. Такие вещи могут навлечь беду и порчу.
2. Нельзя 2 декабря заниматься ремонтом. Шум может потревожить домового, который будет вам пакостить.
3. Нельзя 2 декабря мыть голову или стричь волосы. Этот запрет касается беременных женщин, чтобы беременность и роды были легкими.
Приметы 2 декабря
- Если в этот день мороз оставил на стекле узоры, то весной будет много зелени.
- Если вороны громко каркают, то скоро начнется метель.
- Если ночью ярко светят звезды, то скоро придет сильный мороз.
- Если кошка спит весь день, то погода будет холодной.
- Если на улице мороз, но петух поет, то будет потепление.
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