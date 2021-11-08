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Купите их прямо сейчас: названы три цветка, которые притягивают удачу

8 ноября 2021, 21:44

Нужно тщательно выбирать цвет цветка и знать его полезные качества.

цветок
Какие цветы принесут удачу / pixabay

Цветы всегда радуют глаз. Многие не воспринимают цветы всерьез, а они способны нести удачу и мощную энергетику.

Как говорят специалисты, нужно тщательно выбирать цвет цветка и знать его полезные качества.

Самым энергетически мощным цветком, отмечают эзотерики, является китайская роза. Этот цветок может быть невероятным магнитом удачи для вас. Ее еще называют гибискус. Его сила в том, что способна нести мир и оберегать от ссор в доме. Гибискус способен придать своему хозяину дополнительные силы, помогает стать более уверенным в себе и привлекательным.

С этим цветком нужно быть аккуратными. Китайскую розу также называют и цветком смерти. Дело в том, что растение нуждается в тщательном уходе. Если оно начинает сбрасывать листья - это считается очень дурным знаком.

Герань или пеларгония имеет позитивную энергетику. Такой цветок можно ставить и на кухне, и в спальне. Цветок способен принести удачу владельцу и финансовый достаток.

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цветы
Какие цветы приносят удачу / pixabay

Бегония способна принести в вашу жизнь положительную энергетику и счастливые новости. Как только вы обзаведетесь таким цветком, специалисты уверенны, что у вас наладится финансовое положение и трудные вопросы решатся быстрее.

Цветок бегонии способен убрать негатив из дома и создать атмосферу уюта в помещении.

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