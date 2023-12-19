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Что будет, если пить из разбитой кружки: как не навлечь на себя беду

Юлия Закрепа
19 декабря 2023, 23:18
Чем можно приклеить ручку к чашке и почему нельзя хранить битую посуду дома - узнайте в материале Главреда.
Что будет, если пить из разбитой кружки: как не навлечь на себя беду
Разбитая чашка примета / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels

Когда бьется посуда к чему это и что нужно немедленно сделать. Если бьется посуда в доме, то стоит разобраться, почему и какие последствия могут быть. Обычно сломанная посуда - плохой знак. Считается, если в доме много надбитой посуды, то означает, что в вашем доме и семье накопилось много негативной энергетики.

Откололась ручка от кружки

В народе считали, если у вас откололась ручка от кружки, то это означает конфликты и ссоры в отношениях с родными и друзьями. Если от вашей чашки откололся кусок, то это может означать о проблемах и потерях с близкими. Согласно предзнаменованию, человек, разбивший чашку, сам виноват в своих невзгодах. Она часто может портить жизнь своей семье, а на работе иметь конфликты.

Если чашка упала, но у нее откололась ручка, то следует ждать мелких ссор с родными или друзьями, или небольших потерь.

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Что значит, если разбил чашку

  • Если чашка разбилась на полу, то стоит ждать неожиданно хороших и интересных событий.
  • В случае, если чашка разбилась о стол или другие предметы в доме, будьте осторожны и остерегайтесь подлых людей, которые могут распускать о вас сплетни.
  • Чашка упала и разбилась под столом - это к вероятному воровству. Стоит осторожно распоряжаться средствами.
  • Если случайно разбили чашку, то это означает, что у вас есть тайный поклонник, который часто о вас думает.
  • Разбитая детская чашка означает, что малышу пожелали зла.

К чему разбивается кружка женщине

В народе верили, если парень или девушка ненароком разбивает чашку, то это значит, что скоро будет свадьба.

Если чашку разбила помолвленная девушка, то это плохая примета. Если разбившаяся чашка была подарена женихом, то это может означать развод.

Стоит быть осторожной, если у замужней женщины разбилась посуда. Такой знак означает, что рядом с ее мужем может быть другая женщина. Даже, если сейчас соперницы возле мужа нет, однако, стоит знать, что она настроена решительно.

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