Важный церковный праздник 22 декабря: три запрета, которые нельзя нарушать

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день много сосулек
- Что нельзя стричь в этот день
- Что нужно делать молодым девушкам 22 декабря
22 декабря церковь почитает память святой великомученицы Анастасии. Также в этот день отмечают воскресенье перед Рождеством Христовым и день святых отцов. Как сообщает Главред, Анастасия родилась в семье, где отец был язычником, а мать тайно придерживалась христианской веры.
После смерти матери Анастасию выдали замуж за язычника Помплия, который запрещал проявлять христианские убеждения. Анастасия оставалась преданной вере и тайно помогала христианам. Она посещала заключенных, приносила им еду и одежду.
После смерти супруга Анастасия подверглась преследованиям. Её арестовали по приказу императора Диоклетиана. Женщину подвергли жестким пыткам, после чего сожгли на костре.
Что нельзя делать 22 декабря
- В этот день можно проводить манипуляции со здоровьем. Предки верили, что они будут успешными.
- В этот день незамужним девушкам нужно начать вышивать полотенца для приданного. Считается, что тогда они станут для будущей семьи настоящим оберегом.
Что нельзя делать 22 декабря
1. Нельзя 22 декабря ходить в лес без надобности. Предки верили, что в этот день звери очень агрессивные.
2. Нельзя 22 декабря стричь волосы и ногти. Считается, что это может привести к проблемам со здоровьем.
3. Нельзя 22 декабря оскорблять животных. Иначе в жизнь могут ворваться проблемы.
Приметы 22 декабря
- Если в этот день солнечно, то на Новый год будет мороз.
- Если в этот день много сосулек, то год будет урожайным.
- Если в этот день тепло, то такая же погода будет в октябре.
- Если в этот день в реке мало воды, то год будет неблагоприятным для рыбалки.
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