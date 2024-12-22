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Важный церковный праздник 22 декабря: три запрета, которые нельзя нарушать

Ангелина Подвысоцкая
22 декабря 2024, 04:15
116
Что можно делать 22 декабря. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от проблем со здоровьем.
приметы
Что нельзя делать 22 декабря / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день много сосулек
  • Что нельзя стричь в этот день
  • Что нужно делать молодым девушкам 22 декабря

22 декабря церковь почитает память святой великомученицы Анастасии. Также в этот день отмечают воскресенье перед Рождеством Христовым и день святых отцов. Как сообщает Главред, Анастасия родилась в семье, где отец был язычником, а мать тайно придерживалась христианской веры.

После смерти матери Анастасию выдали замуж за язычника Помплия, который запрещал проявлять христианские убеждения. Анастасия оставалась преданной вере и тайно помогала христианам. Она посещала заключенных, приносила им еду и одежду.

видео дня

После смерти супруга Анастасия подверглась преследованиям. Её арестовали по приказу императора Диоклетиана. Женщину подвергли жестким пыткам, после чего сожгли на костре.

Что нельзя делать 22 декабря

  • В этот день можно проводить манипуляции со здоровьем. Предки верили, что они будут успешными.
  • В этот день незамужним девушкам нужно начать вышивать полотенца для приданного. Считается, что тогда они станут для будущей семьи настоящим оберегом.

Что нельзя делать 22 декабря

1. Нельзя 22 декабря ходить в лес без надобности. Предки верили, что в этот день звери очень агрессивные.

2. Нельзя 22 декабря стричь волосы и ногти. Считается, что это может привести к проблемам со здоровьем.

3. Нельзя 22 декабря оскорблять животных. Иначе в жизнь могут ворваться проблемы.

Приметы 22 декабря

  • Если в этот день солнечно, то на Новый год будет мороз.
  • Если в этот день много сосулек, то год будет урожайным.
  • Если в этот день тепло, то такая же погода будет в октябре.
  • Если в этот день в реке мало воды, то год будет неблагоприятным для рыбалки.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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