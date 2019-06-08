"Бомбезный" маринад для шашлыка: как замарировать мясо, курицу и грибы

8 июня 2019, 10:23

Собраны вкуснейшие маринады для приготовления разных шашлыков и барбекю.

Рецепты лучших маринадов для шашлыка и барбекю
Названы лучшие маринады для шашлыка и барбекю / 1zoom.ru

После Пасхи 2019 (Воскресение Христово, отмечается 28 апреля) украинцев ждут майские праздники, на которые обычно выбираются на природу, чтобы пожарить шашлык или сделать барбекю.

Шашлык обычно делают из разных видов мяса, из куриного филе из овощей и грибов, а барбекю — из стейка из свинины, из куриных крылышек, бедрышек и скумбрии.

Перед майскими праздниками часто возникает вопрос, как сделать лучший маринад для шашлыка и барбекю — маринад для мяса, маринад для шашлыка из курицы, маринад для грибов (маринад для шампиньонов), маринад для скумбрии.

Главред решил собрать "бомбезные" рецепты маринадов для шашлыка и барбекю, а также объяснить, как делать вкуснейшие маринады.

Маринад для шашлыка, "бомбезные" рецепты

Шашлык, маринад для говядины (телятины)

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить маринад для говядины (телятины): 1 кг говядины (телятины) — надпочечника, соль — по вкусу, щепотка перца, 2 крупные луковицы, 1 пачка майонеза (чем больше жирность майонеза, тем лучше).

Как приготовить маринад для говядины (телятины)

Нарежьте лук толстыми кольцами. Порезанное мясо посолите, поперчите, положите лук, добавьте майонез и все тщательно перемешайте руками. Оставьте мясо мариноваться на 4-5 часов.

Приготовление маринада для говядины (телятины)
Приготовление маринада для говядины (телятины) / Скриншот
Приготовление маринада для говядины (телятины)
Приготовление маринада для говядины (телятины) / Скриншот

Как жарить шашлык из говядины

Шашлык из говядины готовится до средней прожарки около 12-ти минут. 

Шашлык из говядины
Шашлык из говядины / Скриншот

Шашлык, маринад для свинины

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить лучший маринад для шашлыка из свинины: 1,5 кг свинины (ошеек, вырезка, надпочечник), 20 г соевого соуса, соль — по вкусу, 1-2 зубчика чеснока, 0,5 чайной ложки черного молотого перца, 0,5 чайной ложки перца чили, 0,5 чайной ложки паприки, 1 лавровый лист, 2 луковицы, 600-700 г помидор, кипяток, 15-20 г растительного масла.

Как приготовить лучший маринад для шашлыка из свинины

Сделайте внизу помидоров надрез в виде креста и положите в глубокую миску и полностью залейте кипятком, посчитайте до трех и слейте воду. Потом снимите с помидоров кожуру и натрите овощи на крупной терке. Положите в натертые помидоры соль.

Приготовление маринада для свинины
Приготовление маринада для свинины / Скриншот
Приготовление маринада для свинины
Приготовление маринада для свинины / Скриншот
Приготовление маринада для свинины
Приготовление маринада для свинины / Скриншот

Нарежьте лук полукольцами, очистите чеснок. Налейте в сковороду растительное масло, сделайте средний огонь, положите лук (его не нужно жарить, лук просто должен размягчиться). Как только в масле появятся пузырьки, выдавите на сковороду чеснок, все перемешайте, подождите 1 минуту, выключите огонь и отставьте сковороду.

Потом добавьте в сковороду специи — перец, измельченный лавровый лист, перец чили, паприку, влейте томаты, добавьте соевый соус и все тщательно перемешайте. После этого попробуйте смесь на соль.

Приготовление маринада для свинины
Приготовление маринада для свинины / Скриншот

Как мариновать шашлык из свинины

Влейте соус в порезанное мясо и все тщательно перемешайте руками. Накройте лучший маринад для шашлыка из свинины крышкой. Оставьте свинину мариноваться при комнатной температуре на 2 часа, а потом отправьте на ночь в холодильник.

Приготовленный маринад для свинины
Приготовленный маринад для свинины / Скриншот

Как готовить шашлык из свинины

Через каждые 30 секунд переворачивайте мясо на шампуре на другую сторону. Вырезка жарится приблизительно 18-19 минут.

Шашлык из свинины
Шашлык из свинины / Скриншот
Шашлык из свинины
Шашлык из свинины / Скриншот

Шашлык, маринад для шашлыка из курицы

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы сделать маринад для курицы (маринад для куриного филе): 2 кг куриного филе, сухой базилик, 20 г смеси трав для мясных блюд (разны перцы, мускатный орех, куркума, сухой лук, сухой чеснок), 150 мл кефира, 4 ложки растительного масла, 1 зубчик чеснока.

Как приготовить смесь трав для мясных блюд

Сделайте чесночную заправку — мелко порежьте чеснок, добавьте в растительное масло, все смешайте, всыпьте немного базилика и дайте смеси настояться. 

Влейте в порезанное филе кефир, добавьте чесночную заправку и смесь трав и все тщательно перемешайте.

Приготовление маринада для куриного филе (маринад для курицы)
Приготовление маринада для куриного филе (маринад для курицы) / Скриншот
Приготовление маринада для куриного филе (маринад для курицы)
Приготовление маринада для куриного филе (маринад для курицы) / Скриншот

Накройте замаринованное филе и отправьте в холодильник минимум на 3 часа.

Шашлык из курицы (шашлык из куриного филе)
Шашлык из курицы (шашлык из куриного филе) / Скриншот

Как готовить шашлык из курицы

Шашлык из курицы готовится около 30 минут. Мясо на шампуре нужно переворачивать примерно через каждые 3-5 минут.

Шашлык, маринад для грибов (маринад для шампиньонов)

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить маринад для грибов (маринад для шампиньонов): 1 кг шампиньонов, 150 мл жирной сметаны, 4 столовые ложки соевого соуса, 3 зубчика чеснока, 1 пучок укропа, прованские травы, перец черный и красный.

Как приготовить маринад для шампиньонов

Шампиньоны для приготовления шашлыка должны быть промытыми и просушенными. Пропустите чеснок через чеснокодавку, мелко порежьте укроп.

Смешайте сметану с соевым соусом, добавьте чеснок, укроп и специи и все тщательно смешайте. Потом залейте шампиньоны маринадом, все хорошо перемешайте и оставьте грибы мариноваться на 30-40 минут.

Как жарить шашлык из шампиньонов

Жарьте шашлык из шампиньонов на раскаленных углях около 10 минут. Шашлык из шампиньонов во время жарки нужно часто переворачивать.

Шашлык из грибов (шашлык из шампиньонов)
Шашлык из грибов (шашлык из шампиньонов) / Скриншот

Барбекю: маринад для стейка, маринад для крылышек, маринад для бедрышек

Шашлык, маринад для стейка из свинины

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить маринад для стейка (рассчитан на 5 кусков стейка): 1 лимон, головка чеснока, черный молотый перец, 3 столовые ложки сушеного базилика, 1 столовая ложка приправа для гриля, 6 столовых ложек соевого соуса, 6 столовых ложек растительного масла.

Как приготовить маринад для стейка из свинины

Очистите и порубите чеснок, выдавите из лимона сок. Влейте в миску растительное масло, соевый соус, лимонный сок, добавьте порубленный чеснок, добавьте черный перец, сушеный базилик, приправу для гриля и все перемешайте.

Приготовление маринада для стейка из свинины
Приготовление маринада для стейка из свинины / Скриншот
Приготовленный маринад для стейка из свинины
Приготовленный маринад для стейка из свинины / Скриншот

Залейте мясо маринадом, накройте и оставьте мариноваться приблизительно на 30 минут при комнатной температуре.

Приготовленный маринад для стейка из свинины
Приготовленный маринад для стейка из свинины / Скриншот

Как жарить стейк из свинины

Перед жаркой уберите с мяса лишнюю траву. Жарьте мясо с каждой стороны приблизительно по полторы минуты до готовности.

Приготовление стейка из свинины
Приготовление стейка из свинины / Скриншот

Маринад для курицы: маринад для крылышек и бедрышек

Ингредиенты необходимые для того, чтобы приготовить маринад для крылышек и бедрышек: 10 крылышек или 6 бедрышек, 4 столовые ложки растительного масла, соль, смесь перцев, половина лимона.

Как приготовить маринад для курицы

Куриные крылышки нужно подготовить к маринованию — отрезать кончики и разрезать крылышки пополам.

Влейте в крылышки или бедрышки растительное масло, всыпьте соль и перец и хорошенько обомните курицу, чтобы элементы маринада хорошенько по ней распределились.

Выдавите в крылышки или бедрышки сок лимона, потом порежьте лимон дольками и положите в маринад для курицы. Накройте мясо и оставьте курицу мариноваться минимум на 1 час.

После этого приготовьте соус барбекю, который понадобится для приготовления курицы

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить соус барбекю: 1 луковица, 3-4 зубчика чеснока, несколько веточек любой зелени, 200 кетчупа, 2-3 столовые ложки соевого соуса, 1 столовая ложка уксуса, 2-3 столовые ложки меда, 1 столовая ложка сахара, 1 чайная ложка обычной горчицы, 1 чайная ложка горчицы в зернах, 1 чайная ложка сухого имбиря, 1 чайная ложка паприки, 1 чайная ложка перца чили, 2 столовые ложки растительного масла.

Как сделать соус барбекю для приготовления курицы

Порежьте мелко чеснок. Отрежьте два слайса лук и тоже очень мелко нарежьте. Потом положите чеснок и лук в ступку, добавьте соль, 1 столовую ложку растительного масла и все тщательно перетрите, чтобы получилась кашица. Перелейте кетчуп в миску и положите туда полученную массу.

Приготовление соуса барбекю, чтобы дополнить маринад для крылышек и бедрышек
Приготовление соуса барбекю, чтобы дополнить маринад для крылышек и бедрышек / Скриншот

Мелко порежьте зелень и тоже отправьте в кетчуп. После этого влейте в кетчуп соевый соус, уксус, мед, сахар, обычную горчицу, горчицу в зернах, имбирь, паприку, перец чили, 1 столовую ложку растительного масла и все тщательно перемешайте.

Перелейте соус барбекю в глиняные мисочки или сделайте для него мисочки из фольги. 

Приготовление соуса барбекю, чтобы дополнить маринад для крылышек и бедрышек
Приготовление соуса барбекю, чтобы дополнить маринад для крылышек и бедрышек / Скриншот

Как готовить крылышки или бедрышки

Положите курицу на решетку и поставьте на решетку соус барбекю, переодически его помешивайте. Когда снизу на куске курицы появится корочка — переверните его на другую сторону. 

Когда на соусе появятся пузырьки, возьмите кисточку или ложку и тщательно смажьте верх крылышек или бедрышек. Когда низ крылышек или бедрышек поджарится, смажьте соусом и его. Соус должен поджариться с двух сторон.

Приготовление бедрышек на мангале
Приготовление бедрышек на мангале / Скриншот

Крылышки и бедрышки на костре жарятся по 15-20 минут с каждой стороны.

Приготовление крылышек на мангале
Приготовление крылышек на мангале / Скриншот

Маринад для скумбрии

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить  маринад для скумбрии (рассчитан на 1 большую почищенную сухую скумбрию): 1 небольшая луковица, пять средних слайсов лимона, 5 стеблей петрушки, соль, перец.

Как приготовить маринад для скумбрии

Разрежьте луковицу пополам и нарежьте тонкими полукольцами. Разрежьте четыре дольки лимона напополам. Натрите скумбрию солью и перцем сверху и внутри. Мелко порежьте петрушку, выдавите в нее сок из слайса лимона.

Приготовление маринада для скумбрии
Приготовление маринада для скумбрии / Скриншот
Приготовление скумбрии
Приготовление скумбрии / Скриншот

Возьмите несколько кусочков лука, раздавите их, добавьте в петрушку, также положите в зелень слайс лимона, из которого выдавили сок, и все перемешайте. Потом переложить большую часть смеси внутрь скумбрии, а меньшей частью натрите верх рыбы.

Приготовление скумбрии
Приготовление скумбрии / Скриншот

После этого положите внутрь рыбы лук и лимон — две дольки лимона должны быть с одной стороны, а еще две — с другой. Оставьте скумбрию мариноваться около часа. Потом приготовьте смесь, необходимую для того, чтобы поливать рыбу во время жарки на мангале.

Приготовление скумбрии
Приготовление скумбрии / Скриншот
Приготовление скумбрии
Приготовление скумбрии / Скриншот

Поливка для приготовления скумбрии на мангале

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить поливку для скумбрии: 2 столовые ложки растительного масла, 3 зубчика чеснока.

Как приготовить поливку для скумбрии

Налейте в миску растительное масло. Мелко порежьте чеснок и добавьте в растительное масло и все тщательно перемешайте. 

Как приготовить скумбрию на гриле

Промажьте решетку растительным маслом. Снимите салфеткой со скумбрии петрушку и положите ее на решетку. Скумбрию на мангале нужно переворачивать каждые 2 минуты и смазывать растительным маслом, которое пропиталось чесноком.

Приготовление скумбрии на мангале
Приготовление скумбрии на мангале / Скриншот

Скумбрию с каждой стороны нужно готовить приблизительно по 10 минут.

Скумбрия, приготовленная на мангале
Скумбрия, приготовленная на мангале / Скриншот

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Шашлык барбекю рецепты
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