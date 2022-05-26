Чем заменить соль в еде: Клопотенко дал советы украинцам / УНИАН и ua.depositphotos.com

После множества новостей о дефиците соли в Украине из-за войны с Россией известный шеф-повар Евгений Клопотенко решил в эфире телеканала "1+1" рассказать, чем можно в пище заменить эту вкусовую добавку.

Клопотенко пояснил, что соль ‒ такой же консервант, как и сахар или уксус. Поэтому украинские хозяйки могут сильно не беспокоиться ‒ можно будет консервировать овощи без соли ‒ с сахаром и уксусом.

"С точки зрения здоровья нам точно не надо искать какую-то зарубежную соль, а нужно просто ее меньше использовать. Самое простое решение ‒ приучить свой организм к потреблению меньшего количества соли", ‒ говорит Клопотенко.

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Напомним, государственное предприятие Артемсоль из-за боевых действий в Донецкой области полностью остановило работу. Производить соль предприятие не может, поскольку нельзя подвергать людей опасности. Кроме того, большинство сотрудников уже эвакуировались.

Все запасы готовой продукции были вывезены со складов еще в апреле. Теперь Украине придется ввозить больше соли из-за рубежа.

Следует отметить, что Артемсоль был крупнейшим предприятием по добыче соли в Европе и постоянно поставляло готовую продукцию Венгрии, Польше, Грузии, Молдове, Азербайджану и Румынии.

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