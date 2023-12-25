УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Рецепты

Это просто шикарная закуска, которая затмит Оливье на Новый год 2024 - рецепт

Мария Тупик
25 декабря 2023, 14:44
Закуска на Новый год, которая разлетится за 2 минуты. Шикарный рецепт блюда.
Время приготоления Время приготовления: 90 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 12 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Рецепт шикарной закуски на Новый год 2024
Рецепт шикарной закуски на Новый год 2024 / Коллаж Главред, фото goodfon, скриншот с видео

До Нового 2024 года осталось не так много времени. Рассказываем шикарный рецепт рулета-закуски, который оценит Зеленый Дракон.

Такой рецепт настолько прост, что затмит традиционный салат Оливье или Мимозу.

Готовить закуску на Новый год легко и очень просто.

видео дня

Для рулета на Новый год понадобится коврик для суши. Если у вас такого дома нет, можно использовать обычный бамбуковый.

Закуска на Новый год 2024 - рецепт

Вам понадобится:

  • Картошка - 3 шт
  • Морковь - 2 шт
  • Яйца - 3 шт
  • Красная рыба (лосось или форель) - 200 гр
  • Огурец - 1 шт
  • Филадельфия
  • Майонез - 1 ст ложка
  • Укроп

Помыть и отварить картошку с морковью.

Также отварить 12 минут яйца.

Остудить и почистить картофель. Натереть на мелкой терке.

Морковь также почистить, и натереть на мелкой терке.

Яйца остудить под холодной водой, почистить и отделить желтки от белков.

Белки и желтки отдельно натереть на мелкой терке.

Укроп помыть, высушить и мелко порезать.

Огурец, желательно свежий, помыть и порезать тонкими полосками.

Красную малосольную рыбку порезать красивыми длинными кусочками.

Застелить бамбуковый коврик пищевой пленкой.

Шикарная закуска на Новый год 2024 рецепт
Шикарная закуска на Новый год 2024 рецепт / скриншот с видео

Выложить ровным слоем картошку, аккуратно придавить рукой.

Наверх выложить морковку, можно немного посолить.

Смазать морковь майонезом.

Третий слой - яичный белок.

Посыпать белок укропом, выложить слайсы огурцы и кусочки красной рыбы.

На красную рыбу выложить 3 чайных ложки сыра Филадельфия.

Аккуратно начинаем скручивать рулет.

Убираем закуску-рулет в холодильник на 60-90 минут.

Нарезаем порционно рулетик и обваливаем в яичном желтке.

Можно сверху украсить красной икрой и подавать к столу.

Смотрите видео, как готовить рулет на Новый год 2024 рецепт:

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
рецепт закуски интересные новости Новый год 2024
Реклама

Главное за день

Доставка F-16 в Украину "до конца года": в ВСУ объяснили ситуацию

Доставка F-16 в Украину "до конца года": в ВСУ объяснили ситуацию

17:16 Украина
МВА – о ситуации в Авдеевке: битва за город может привести к перелому в войне

МВА – о ситуации в Авдеевке: битва за город может привести к перелому в войне

16:13 Украина
ВСУ сбили почти 30 "шахедов", ракеты и истребители РФ - Зеленский о рождественском вечере

ВСУ сбили почти 30 "шахедов", ракеты и истребители РФ - Зеленский о рождественском вечере

15:10 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:16

Доставка F-16 в Украину "до конца года": в ВСУ объяснили ситуацию

16:35

906 артобстрелов за сутки: Тарнавский рассказал о тяжелой ситуации под Авдеевкой

16:35

Путин "сдвигает" сроки захвата Авдеевки: что произошло

16:13

МВА – о ситуации в Авдеевке: битва за город может привести к перелому в войне

16:04

Стала известна сумма: украинцам придется заплатить по третьей газовой платежке

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

15:42

Как сказать "с легким паром" на украинском: Авраменко назвал два интересных соответствияВидео

15:25

Ирине Билык сделали предложение руки и сердца на Рождество

15:10

ВСУ сбили почти 30 "шахедов", ракеты и истребители РФ - Зеленский о рождественском вечере

15:09

Что Зеленский хочет обсудить с Орбаном: в ОП рассказали о темах переговоров

Реклама
15:04

СМИ сообщили об отравлении пропагандиста Красовского, тот вышел на связь

14:53

Совсем не для красоты: для чего нужны дырки в сыре

14:44

Это просто шикарная закуска, которая затмит Оливье на Новый год 2024 - рецептВидео

14:27

Кабмин разрабатывает правила на мобилизацию 500 тысяч военных: Арахамия раскрыл детали

14:23

Дрон атаковал позиции оккупантов в Бердянске: в городе прогремел сильный взрыв

13:58

"10 миллионов мобрезерва": Дикий раскрыл, когда РФ бросит новых оккупантов на штурмы Украины

13:42

Церковный праздник 26 декабря: что нельзя делать в однин из самых важных дней - Собор Пресвятой Богородицы

13:31

Почему муж изменяет своей жене: скрытые признаки, которые на это указывают

13:31

Тоня Матвиенко высказалась про появление предателей-"Кроликов" на похоронах мамы

13:18

Ни одна армия не позволяет себе так терять людей: военный о боях в Авдеевке

13:16

Выплаты для пенсионеров и не только: Украина получила более 1 млрд долларов

Реклама
12:38

Только гений найдет двух кроликов за 4 секунды: чрезвычайно трудная загадка

12:32

"Узаконенное счастье": Галкин показал романтическое свидание с Пугачевой

12:25

Угроза захвата стремительно растет: оккупанты могут оккупировать город на востоке

12:22

Гороскоп на завтра 26 декабря 2023: Рыбам - проблемы из-за супруга, Деве - неожиданное знакомство

12:00

Распускал руки: на Киркорова подали в суд из-за предательницы Ани Лорак

11:43

Россия не сможет реализовать свои коварные планы – Буданов

11:24

София Ротару обратилась к украинцам на Рождество

11:21

Жена Виктора Павлика рассказала о своей болезни

11:15

"Сбили" F-16: в Воздушных силах прокомментировали российские заявления

11:04

Забудьте о тортах: этот новогодний мандариновый десерт без выпечки превосходит все ожидания

11:02

Китайский гороскоп на завтра 26 декабря: Быков оценят, Тигры - берегите силы

10:56

Почти до середины 2024 года: кому из ВПЛ могут автоматически продлить выплаты

10:55

Все уже решено: назван год, когда закончится война в Украине - счастливый прогнозВидео

10:42

Можно не марать: как слить воду после варки макарон и картофеля без дуршлага

10:19

Наступают без остановки: оккупанты продвинулись под Авдеевкой

10:09

"Не месяц и не год": военный дал прогноз, когда закончится война в Украине

09:07

Развяжет руки ВСУ: уничтожение российских самолетов изменит ситуацию на фронте

08:45

Названы 2 напитка, которые могут вылечить похмелье

08:44

Украинская ПВО уничтожила 2 российских самолета Су-34 и Су-30 за сутки

08:10

Путь к победе у нас только одинмнение

Реклама
08:00

Гороскоп на 2024 год для России: Кремль будет трясти, РФ затрещит по швам, намечается резняЭксклюзив

07:59

РФ ночью атаковала Украину "Шахедами" и ракетами: в Генштабе рассказали детали

06:10

Главный страх диктатора Путинамнение

02:42

Как отполировать мойку из нержавейки до блеска: нужна только мука

02:05

Даша Кацурина призналась, жалеет ли о возвращении в Украину и жизни с Дантесом

01:20

Россияне пытались объяснить сбитие трех Су Украины: растерянно фантазируют

24 декабря, воскресенье
23:24

Чевертый за неделю: ВСУ "нокаутировали" ещё один Су-34

22:55

Бои за левобережье Херсонщины: войска РФ пытаются выбить ВСУ и нарываются на удары

22:33

У меня теперь ничего нет, только похороны - жительница Херсона после атаки на город

21:43

Ходжес – о контрнаступлении ВСУ: в неудачах виноват Запад, но Украина не проиграла

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять