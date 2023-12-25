Это просто шикарная закуска, которая затмит Оливье на Новый год 2024 - рецепт

Закуска на Новый год, которая разлетится за 2 минуты. Шикарный рецепт блюда.

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Рецепт шикарной закуски на Новый год 2024 / Коллаж Главред, фото goodfon, скриншот с видео

До Нового 2024 года осталось не так много времени. Рассказываем шикарный рецепт рулета-закуски, который оценит Зеленый Дракон.

Такой рецепт настолько прост, что затмит традиционный салат Оливье или Мимозу.

Готовить закуску на Новый год легко и очень просто.

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Для рулета на Новый год понадобится коврик для суши. Если у вас такого дома нет, можно использовать обычный бамбуковый.

Закуска на Новый год 2024 - рецепт

Вам понадобится:

Картошка - 3 шт

Морковь - 2 шт

Яйца - 3 шт

Красная рыба (лосось или форель) - 200 гр

Огурец - 1 шт

Филадельфия

Майонез - 1 ст ложка

Укроп

Помыть и отварить картошку с морковью.

Также отварить 12 минут яйца.

Остудить и почистить картофель. Натереть на мелкой терке.

Морковь также почистить, и натереть на мелкой терке.

Яйца остудить под холодной водой, почистить и отделить желтки от белков.

Белки и желтки отдельно натереть на мелкой терке.

Укроп помыть, высушить и мелко порезать.

Огурец, желательно свежий, помыть и порезать тонкими полосками.

Красную малосольную рыбку порезать красивыми длинными кусочками.

Застелить бамбуковый коврик пищевой пленкой.

Шикарная закуска на Новый год 2024 рецепт / скриншот с видео

Выложить ровным слоем картошку, аккуратно придавить рукой.

Наверх выложить морковку, можно немного посолить.

Смазать морковь майонезом.

Третий слой - яичный белок.

Посыпать белок укропом, выложить слайсы огурцы и кусочки красной рыбы.

На красную рыбу выложить 3 чайных ложки сыра Филадельфия.

Аккуратно начинаем скручивать рулет.

Убираем закуску-рулет в холодильник на 60-90 минут.

Нарезаем порционно рулетик и обваливаем в яичном желтке.

Можно сверху украсить красной икрой и подавать к столу.

Смотрите видео, как готовить рулет на Новый год 2024 рецепт:

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