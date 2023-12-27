Роскошный салат на Новый год 2024 Бусины на снегу: быстрый рецепт

Невероятно вкусный рецепт салата с курицей на Новий год 2024. Шикарное блюдо на праздничний стол.

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Шикарный салат на Новый год 2024 рецепт / Коллжа Главред, фото: скриншот с youtube, goodfon

До Нового года 2024 осталось несколько дней. Предлагаем удивить роскошным салатом своих близких.

Рецепт этого салата точно удивит всех гостей. Готовить его очень быстро и просто.

Такой салат с курицей и гранатом покорит любого.

Салат на Новый год 2024 - рецепт

Вам понадобится:

Куриное филе - 1 шт

Соленый огурец - 2 шт

Сыр твердый - 100 гр

Яйца - 3 шт

Морковь - 2 шт

Майонез

Соль

Гранат

Куриную грудку хорошо помыть, убрать кожу и отварить в подсоленной воде с лавровым листом до готовности.

Морковь отварить до готовности. Почистить и натереть на крупной терке.

Яйца отварить, остудить, почистить и отделить желтки от белка. Белки натираем на мелкой терке. Желтки можно размять вилкой.

Остудить грудку в бульоне, достать, порезать кубиками и выложить красиво на праздничное блюдо.

Каждый слой салата покрываем майонезной сеткой.

Порезать небольшими кубиками соленые огурцы или натереть на крупной терке. Также сделать майонезную сеточку.

Далее отварную морковь выложить на огурцы, вновь обильно смазать майонезом.

Натереть на крупной терке сыр, переложить следующим слоем в салат.

На сыр выложить желток, а на желток - белок.

Из майонеза сделать несколько красивых полос.

Почистить гранат, разделить на зерна и украсить салат на Новый год 2024.

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