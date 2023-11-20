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Очень вкусная закуска, которую сметут первой со стола: потрясный рецепт из 1 баночки

Мария Тупик
20 ноября 2023, 20:10
Самая быстрая закуска-намазка для праздника. Невероятный рецепт за 5 минут.
Время приготоления Время приготовления: 5 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Кухня Кухня Европейская
Быстрая закуска-намазка рецепт
Быстрая закуска-намазка рецепт / Коллаж Главред, фото pixabay, скриншот с видео

Вкусная, легкая и сытная намазка для праздника, которую сметают всегда первой.

Для такого рецепта закуски на праздничный стол не нужно долго стоять на кухне.

Быстрый рецепт точно понравится "ленивым" хозяйкам.

видео дня

Намазка из тунца - рецепт

Вам понадобится:

  • Багет или тостовый хлеб
  • Тунец - 1 банка
  • Яйца - 2 шт
  • Огурцы свежие - 2 шт
  • Крем-сыр - 1 столовая ложка
  • Соль
  • Лук - 2 пера

Тостовый хлеб или багет порезать небольшими кусочками.

На сухой сковороде обжарить гренки.

Яйца отварить вкрутую, остудить и разрезать на 2 части.

В глубокой тарелке вилкой размять яйца, добавить тунец.

Помыть и порезать мелкими кубиками огурцы, отправить к тунцу и яйцам.

Далее добавить немного соли и крем-сыр.

Хорошо перемешать намазку из тунца.

Рецепт намазки из тунца
Рецепт намазки из тунца / скриншот с видео

Каждую гренку смазать намазкой и посыпать мелко порезанным зеленым луком.

Подавать гренки с намазкой из тунца к столу.

Смотрите видео, как готовить вкусную намазку из тунца рецепт:

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