Очень вкусная закуска, которую сметут первой со стола: потрясный рецепт из 1 баночки

Самая быстрая закуска-намазка для праздника. Невероятный рецепт за 5 минут.

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Быстрая закуска-намазка рецепт / Коллаж Главред, фото pixabay, скриншот с видео

Вкусная, легкая и сытная намазка для праздника, которую сметают всегда первой.

Для такого рецепта закуски на праздничный стол не нужно долго стоять на кухне.

Быстрый рецепт точно понравится "ленивым" хозяйкам.

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Намазка из тунца - рецепт

Вам понадобится:

Багет или тостовый хлеб

Тунец - 1 банка

Яйца - 2 шт

Огурцы свежие - 2 шт

Крем-сыр - 1 столовая ложка

Соль

Лук - 2 пера

Тостовый хлеб или багет порезать небольшими кусочками.

На сухой сковороде обжарить гренки.

Яйца отварить вкрутую, остудить и разрезать на 2 части.

В глубокой тарелке вилкой размять яйца, добавить тунец.

Помыть и порезать мелкими кубиками огурцы, отправить к тунцу и яйцам.

Далее добавить немного соли и крем-сыр.

Хорошо перемешать намазку из тунца.

Рецепт намазки из тунца / скриншот с видео

Каждую гренку смазать намазкой и посыпать мелко порезанным зеленым луком.

Подавать гренки с намазкой из тунца к столу.

Смотрите видео, как готовить вкусную намазку из тунца рецепт:

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