Очень вкусная закуска, которую сметут первой со стола: потрясный рецепт из 1 баночки

Вкусная, легкая и сытная намазка для праздника, которую сметают всегда первой.
Для такого рецепта закуски на праздничный стол не нужно долго стоять на кухне.
Быстрый рецепт точно понравится "ленивым" хозяйкам.
Намазка из тунца - рецепт
Вам понадобится:
- Багет или тостовый хлеб
- Тунец - 1 банка
- Яйца - 2 шт
- Огурцы свежие - 2 шт
- Крем-сыр - 1 столовая ложка
- Соль
- Лук - 2 пера
Тостовый хлеб или багет порезать небольшими кусочками.
На сухой сковороде обжарить гренки.
Яйца отварить вкрутую, остудить и разрезать на 2 части.
В глубокой тарелке вилкой размять яйца, добавить тунец.
Помыть и порезать мелкими кубиками огурцы, отправить к тунцу и яйцам.
Далее добавить немного соли и крем-сыр.
Хорошо перемешать намазку из тунца.
Каждую гренку смазать намазкой и посыпать мелко порезанным зеленым луком.
Подавать гренки с намазкой из тунца к столу.
Смотрите видео, как готовить вкусную намазку из тунца рецепт:
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