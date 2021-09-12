Оригинальная альтернатива привычным макаронам: попробуйте приготовить лапшу с цукини и авокадо

Время приготовления: Время приготовления: 10 минут Калорийность Калорийность 28 ккал

Как приготовить лапшу с цукини / 1zoom.ru

Мы знаем блюдо, которое удивит любителей спагетти – цукини-лапша с авокадо-соусом. Такие "макароны" по виду мало чем отличается от тарелки привычной нам пасты, а вот вкус покорит даже самых утонченных гурманов.

Нутрициолог, автор проекта "Еда для жизни!" и курса "Мини-детокс" Надежда Андреева продолжает делиться с подписчиками необычными рецептами. На этот раз она рассказала, как приготовить лапшу с цукини. Несмотря на то, что для приготовления блюда у вас уйдет всего 10 минут, преданные поклонники макарон обязательно оценят такую ​​альтернативу.

Как приготовить спагетти с цукини: рецепт на 2 порции

Ингредиенты:

1 столовая ложка оливкового масла;

3 средних или больших цукини;

сок половины лимона;

1 небольшой авокадо;

морская соль и черный перец – на ваш вкус;

веточка базилика для украшения;

куриное филе, приготовленное на гриле;

2 столовые ложки песто.

Способ приготовления лапши:

В большой сковороде разогрейте оливковое масло на среднем огне.

На специальной спиралевидной терке сделайте длинную лапшу с цукини. Выложите ее на сковороду и готовьте 3 минуты до состояния аль-денте.

Сбрызните лимоном, добавьте соль и перец по вкусу. Отложите в сторону.

В средней чаши соедините песто и лимонный сок. Добавьте авокадо и смешайте его с соусом, хорошо разомните.

Смешайте смесь с пастой из цукини и перемешайте, чтобы соус полностью покрыл лапшу.

Приправьте солью и перцем. Украсьте листиками базилика.

Что примечательно: в чашке обычных макарон содержится 220 калорий и 43 грамма углеводов, а в лапше с цукини лишь 28 калорий и углеводов не более 7 граммов. К тому же цукини – отличный источник клетчатки, магния, калия и витамина С.

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Домашняя лапша с цукини / Фото instagram

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