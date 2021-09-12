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Оригинальная альтернатива привычным макаронам: попробуйте приготовить лапшу с цукини и авокадо

12 сентября 2021, 00:50

Такие "макароны" по виду мало чем отличается от тарелки привычной нам пасты, а вот вкус покорит даже самых утонченных гурманов.

Время приготоления Время приготовления: 10 минут
Калорийность Калорийность 28 ккал
еда_макароны
Как приготовить лапшу с цукини / 1zoom.ru

Мы знаем блюдо, которое удивит любителей спагетти – цукини-лапша с авокадо-соусом. Такие "макароны" по виду мало чем отличается от тарелки привычной нам пасты, а вот вкус покорит даже самых утонченных гурманов.

Нутрициолог, автор проекта "Еда для жизни!" и курса "Мини-детокс" Надежда Андреева продолжает делиться с подписчиками необычными рецептами. На этот раз она рассказала, как приготовить лапшу с цукини. Несмотря на то, что для приготовления блюда у вас уйдет всего 10 минут, преданные поклонники макарон обязательно оценят такую ​​альтернативу.

Как приготовить спагетти с цукини: рецепт на 2 порции

Ингредиенты:

  • 1 столовая ложка оливкового масла;
  • 3 средних или больших цукини;
  • сок половины лимона;
  • 1 небольшой авокадо;
  • морская соль и черный перец – на ваш вкус;
  • веточка базилика для украшения;
  • куриное филе, приготовленное на гриле;
  • 2 столовые ложки песто.

Способ приготовления лапши:

  • В большой сковороде разогрейте оливковое масло на среднем огне.
  • На специальной спиралевидной терке сделайте длинную лапшу с цукини. Выложите ее на сковороду и готовьте 3 минуты до состояния аль-денте.
  • Сбрызните лимоном, добавьте соль и перец по вкусу. Отложите в сторону.
  • В средней чаши соедините песто и лимонный сок. Добавьте авокадо и смешайте его с соусом, хорошо разомните.
  • Смешайте смесь с пастой из цукини и перемешайте, чтобы соус полностью покрыл лапшу.
  • Приправьте солью и перцем. Украсьте листиками базилика.

Что примечательно: в чашке обычных макарон содержится 220 калорий и 43 грамма углеводов, а в лапше с цукини лишь 28 калорий и углеводов не более 7 граммов. К тому же цукини – отличный источник клетчатки, магния, калия и витамина С.

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Домашняя лапша с цукини / Фото instagram

Ранее диетолог Андрей Невский рассказал, как приготовить куриное филе с арахисом и овощами. Способ приготовления превращает суховатую куриную грудку в мягкую и сочную, а соединение диетического мяса, овощей и орехов соответствует правилам здорового питания.

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ужин правильное питание макароны
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