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Надежда еще есть: что делать если не взошла морковь - совет для огородников

Мария Николишин
30 мая 2024, 16:19
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Морковь - растение неприхотливое, но есть несколько факторов, о которых надо знать всем, кто хочет вырастить хороший урожай.
Надежда еще есть: что делать если не взошла морковь - совет для огородников
Что делать если не взошла морковь - важный совет / коллаж: Главред, фото: pixabay

Морковь является одним из самых распространенных овощей, которые выращивают на огородах. Однако, бывают ситуации, когда морковь не всходит после посадки. Если вы столкнулись с такой проблемой - не беда. Мы собрали для вас несколько полезных советов, чтобы вы знали, что делать если не взошла морковь.

Что делать если долго не всходит морковь

Если прошло более 2-х недель после посадки моркови и становится понятно, что всходов не дождаться, или их будет ничтожно мало, лучше ее пересеять. Оказывается, делать это можно вплоть до конца июня.

Что делать чтобы взошла морковь

По словам автора YouTube канала "Наташино хозяйство", перед посевом моркови необходимо проверить семена. Для того, чтобы точно не прогадать, лучше взять сразу несколько разных сортов корнеплода и смешать их между собой. Важно, чтобы земля перед посевом была увлажнена, поэтому автор YouTube канала рекомендует сделать лунки и хорошо полить их водой. Когда вода проникнет вглубь земли можно сеять морковь и легко прижать ее землей. После такой высадки морковь очень быстро взойдет.

Сколько по времени всходят семена моркови

Стоит сказать, что морковь всходит очень долго. Чтобы увидеть первые всходы нужно несколько недель (от двух до четырех). Если погода не радует теплыми днями, то этот период затянется на дольше.

Можно ли сеять морковь сухими семенами

Сухими семенами сеять морковь можно, но при таком посеве ждать первых всходов нужно дольше всего, так как семенам нужно еще набухнуть. Также важно во время такого вида высадки растения всегда поддерживать влажность почвы, чтобы семена быстрее взошли.

Что известно о YouTube канале "Наташино хозяйство"?

YouTube канал "Наташино хозяйство" - это канал Натальи Маличенко, которая делится своим опытом и советами по выращиванию различных культур. На данный канал подписалось более 32 тысяч пользователей.

Смотрите видео, как ускорить прорастание семян моркови:

Надежда еще есть: что делать если не взошла морковь - совет для огородников
Какие растения можно выращивать совместно / Инфографика: Главред

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