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Букмекеры назвали победителя конкурса Евровидение-2022

5 мая 2022, 20:18

Всего в конкурсе примет участие 40 стран участников.

Евровидение 2022
Евровидение 2022 / instagram.com/suspilne.eurovision

Украинская группа Kalush Orchestra после второй репетиции в Турине на конкурсе Евровидения 2022 имеет еще больше шансов на победу согласно прогнозам букмекеров.

Как свидетельствуют данные из официального сайта песенного конкурса, сейчас коэффициент ставок на украинцев, которые исполнят песню Stefania, составляет целых 43%.

Тогда как ближайшие конкуренты идут от них с колоссальным отрывом:

  • у итальянцев Mahmood & Blanco с песней Brividi всего 13%,
  • следующая - Cornelia Jakobs с песней Hold Me Closer, у нее 11%.

Всего в конкурсе примет участие 40 стран участников.

Евровидение 2022 - когда выступит Украина

Международный песенный конкурс Евровидение-2022 состоится в Турине 10, 12 и 14 мая.

Украина выступит в первом полуфинале под шестым номером.

По мнению букмекеров, у песни Stefania есть все шансы на победу в этом году. В Сети Kalush Orchestra активно поддерживают, а западные блогеры снимают реакцию на песню украинцев.

Трансляцию Евровидения можно будет смотреть на общественном телеканале UA: КУЛЬТУРА в 22:00 и на диджитал-платформах Суспільного Мовлення.

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