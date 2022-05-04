Евровидение-2022 еще даже не началось: названы топ-5 победителей конкурса

Фанаты Евровидения уже выбрали себе любимцев Евровидения-2022 и всем сердцем болеют за них.
В Турине через несколько дней стартует песенный конкурс Евровидение 2022. 10 и 12 мая пройдут полуфиналы и 14 мая – финал.
Сейчас 40 музыкантов со всего мира активно готовятся к конкурсу и ежедневно проводят репетиции.
Фанаты Евровидения уже выбрали себе любимцев Евровидения-2022 и всем сердцем болеют за них.
На Eurovisionworld появилась соответствующая таблица с голосованием. Результаты можно увидеть только после того, как пользователь сети проголосует за любимого артиста.
Konstrakta – In Corpore Sano (Сербия)
Конкурсную песню 43-летняя артистка Ана Джури некоторые интерпретируют как критику сербской системы здравоохранения и сатиру на недостижимые стандарты красоты.
Kalush Orchestra – Stefania (Украина)
Наша хип-хоп-группа будет исполнять трогательный сингл, посвященный матери солиста коллектива Олега Псюка Стефании. Кстати, представители Украины будут выступать в первом полуфинале.
Chanel – SloMo (Испания)
30-летняя певица будет покорять сцену "Евровидения" сексуальным треком. Интересно, что ее выступление поставил Кайл Ханагами, когда-то работавший с Дженнифер Лопес, Бритни Спирс, Мерайей Кэрри и другими артистами.
Mahmood и Blanco - "Brividi" (Италия)
Италию на Евровидении будет представлять дуэт Mahmood и Blanco с песней "Brividi". Известно, что именно с этой композицией артисты победили на музыкальном фестивале в Сан-Ремо, и она стала настоящим хитом. За неделю клип "Brividi" собрал более 16 млн просмотров, а живое выступление – 9,8 млн. Кроме того, трек вошел в топ-10 самых популярных песен на Spotify во всем мире.
Евровидение 2022 - когда выступит Украина
Международный песенный конкурс Евровидение-2022 состоится в Турине 10, 12 и 14 мая.
Украина выступит в первом полуфинале под шестым номером.
По мнению букмекеров, у песни Stefania есть все шансы на победу в этом году. В Сети Kalush Orchestra активно поддерживают, а западные блогеры снимают реакцию на песню украинцев.
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