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Голос країни-12 - 11 выпуск: итоги второй части Вокальных нокаутов

13 ноября 2022, 21:42

Потап и Оля Полякова должны определиться с участниками, выступления которых они хотят увидеть в прямых эфирах.

Голос країни-12: 11 серия
Голос країни-12: 11 серия - вторая часть Вокальных нокаутов / Скриншот

13 ноября на телеканале ТЕТ состоялась вторая, заключительная часть Вокальных нокаутов популярного музыкального шоу Голос країни.

12 сезон проекта был прерван полномасштабным вторжением РФ в Украину. 11 выпуск был снят до войны.

По итогам Нокаутов звездные тренеры Оля Полякова, Потап, Надя Дорофеева и Святослав Вакарчук определят, кто из участников достоин перейти в прямые эфиры, чтобы там доказать свое право на звание голоса нашей страны. Пройти могут лишь три участника из одной команды. Святослав Вакарчук и Надя Дорофеева уже определились со своими участниками.

Открывает второй эпизод Вокальных нокаутов Потап и его команда. Принимать решение, кого оставить на проекте, ему будет помогать коллега - певец и шоумен Позитив (Алексей Завгородний).

Первым на музыкальный ринг вышел Павел Нажига. Его номер растрогал всех тренеров - Дорофеева и Вакарчук в один голос порекомендовали Потапу отдать Павлу первое кресло. Потап согласился с этим решением. Павел Нажига - первое кресло в команде Потапа.

Валерия Бутурлина исполнила песню I Kissed A Girl певицы Katy Perry. Звездный тренер отметил, что вокалистка из-за сильного волнения не смогла повторить успех, который был у нее на репетициях. Бутурлина занимает второе кресло по решению Потапа.

Третьим на сцену вышел Gera Gerc. Несмотря на то, что Потап не отдал исполнителю место на кресле, Гера заявил, что убежден в победе кого-то из членов его команды.

Наталья Бурик вышла на сцену с песней Somebody to love группы Jefferson Airplane. Потап остался приятно удивлен ее выступлением, ведь на репетициях вокалистка так не выкладывалась. Наталья занимает второе кресло, и сестила на третье Валерию Бутурлину.

Новость дополняется.

Напомним, в продолжении сезона объявлена благотворительная цель – просматривая выпуски, зрители смогут помочь нашим защитникам бороться с врагом. Голос країни вместе с Dobro.UA и Фондом компетентной помощи армии "Повернись живим" объявляет благотворительную инициативу под названием "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Его целью станет сбор 3 млн гривен на важную покупку для целой бригады на передовую - квадрокоптера Matrice 300 RTK и 17 малогабаритных дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo. Каждый желающий может приобщиться к благотворительному сбору, сделав любой взнос на платформе онлайн по ссылке или отправив SMS на благотворительный номер 88007. Стоимость одного благотворительного пожертвования в виде SMS составляет 10 гривен.

Смотрите Голос країни каждое воскресенье в 21:00 на телеканале ТЕТ через украинский сервис цифрового интерактивного телевидения "Киевстар ТВ".

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