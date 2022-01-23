"Голос країни-12" на 1+1: в столице прошла презентация шоу

Уже 23 января в 21:00 на телеканале 1+1 состоится долгожданная премьера двенадцатого сезона главного музыкального шоу "Голос країни". В преддверии старта в столичном ресторане на территории НСК "Олимпийский" состоялась презентация, собравшая тренеров, участников шоу, звезд шоу-бизнеса, топовых блоггеров и журналистов. Ведущим мероприятия стал Юрий Горбунов, а звездные наставники и участники шоу зажигали сцену своими невероятными выступлениями.

Генеральный продюсер телеканала 1+1 Максим Кривицкий рассказал об успехах телеканала и подготовке к новому сезону:

"По результатам 2021 года наши развлекательные талант-шоу стабильно остаются в ТОП-5 на украинском телевидении по основной аудитории. За прошлый год мы заняли лидирующее положение среди телеканалов в прайм-тайм, также продолжаем быть первыми в слоте выходного дня. Отметим, цифры демонстрируют, что именно с телеканалом 1+1 украинцы встречают Новый Год, празднуют Рождество, День Независимости и все самые важные моменты нашей страны. В общем, хочется поблагодарить и прессу, и зрителей за привязанность. Телеканал остается лидером украинских сердец. Каждый год для нас запуск шоу "Голос країни" – это настоящий праздник. Мы с командой удивим телезрителей не только разнообразными талантами, уникальными голосами со всей страны, но и новой панелью тренеров, увлекающей живой энергией и вдохновляющей".

Также на сцену в этот вечер вышел и руководитель Big Entertainment шоу Владимир Завадюк.

"Спасибо всем, кто сегодня посетил нашу презентацию, очень знаково, что она происходит именно на НСК "Олимпийский" - стадион, стремящийся собрать все большие звезды. Надеюсь, что участники нашего шоу тоже будут когда-нибудь собирать полные солд-ауты именно здесь. Для меня 12 сезон "Голосу країни" - это больше, чем работа, это целая жизнь. Мы с командой более 8 лет работаем над шоу "Голос країни", и если сосчитать вместе с "Голос. Діти", это уже наш 12 сезон. Для нас важно мнение телезрителей, которые хотели видеть новые лица. В этом году мы обновили тренерскую панель, в 12 сезоне она особенная. Кроме того, мы провели эксперимент и запустили кампанию под названием "Агенти Голосу". Благодаря инстаграмму люди в разных городах нашей страны искали уникальные голоса и присылали их нам, потому что мы хотели, чтобы на этой сцене стояли настоящие таланты из народа, которые, возможно, не могут или боятся отправить нам свою анкету. Телезрителей в этом году ждет много сюрпризов. В шоу появится дополнительный приз и пятая команда – это вы сможете узнать в первом эфире".

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Прокомментировали свое участие в шоу и тренеры 12 сезона – поп-королева Оля Полякова, digital-открытие DOROFEEVA и Святослав Вакарчук.

"Когда я шла на "Голос країни", то немного волновалась. Не потому что тяжело выбирать репертуар для участников и работать с ними, я переживала, как все сложится, какая будет атмосфера. Могу сказать, что наш сезон – это радость, свет и музыка", – сказала Оля Полякова.

"Я помню прошлый год, когда я ехала на первый съемочный день "Голосу країни", я так переживала, потому что для меня это был настоящий вызов. Хочу сделать комплимент Оле Поляковой, она держится очень круто и всех заряжает своей энергетикой. Мы иногда спорим с ней в проекте из-за ребят, и даже немного поссорились с Потапом из-за этого, но это еще больше разжигает дружественную конкуренцию между нами", - сказала DOROFEEVA.

"Я приехал на презентацию с репетиции, на которой пробыл 10 часов. У меня хорошее настроение, потому что все участники – это прекрасные, искренние, талантливые люди. За то время, когда я не был тренером в "Голосу країни", многое изменилось в музыке. Приходит новое поколение музыкантов и певцов, у которых несколько иной подход. В каком-то смысле я у них учусь, в каком-то смысле мы вместе учимся чему-то новому. Для меня "Голос країни" – это не только обо мне как наставнике. Мне интересно, чем они живут, какие у них идеи, какую музыку они слушают, как отличаются те, кто только начинает свою творческую жизнь, от тех, кто давно это делает. В этом сезоне хочется еще больше души, и этого я хочу всем вам пожелать. Непростое сейчас у нас время, но надеюсь, что мы сплотимся и проведем этот год и сезон вместе. Победят все, но главное, чтобы победила Украина", – сказал Святослав Вакарчук.

Главным призом за победу в шоу этого сезона традиционно станет квартира в Киеве от компании "НоваБудова". Также победитель получит еще один суперприз, важный для каждого артиста. Что именно – смотрите в первом выпуске проекта в это воскресенье в 21:00 на 1+1.

Украшением презентации стали выступления звезд. Оля Полякова спела романс, а тренер-победительница прошлого сезона DOROFEEVA эмоционально представила гостям свой хит "Почему". Также не обошлось и без участников прошлых сезонов, после участия в шоу стали звездами украинского шоу-бизнеса. Певица Lida Lee зажгла сцену хитом On Fire, а певец Khayat презентовал песню под названием Ultra. Также гостей ждал эксклюзивный музыкальный сюрприз от участников 12 сезона шоу "Голос країни", которых зрители смогут увидеть на слепых прослушиваниях с 23 января. На сцену вышла Инесса Грицаенко, спевшая хит Wellboy "Гуси" в джазовой обработке под сопровождение саксофона, Давид Маскиса, он удивит телезрителей исполнением песни Alex Clare – Toо Close, этническая группа "ГуляйГород" представил "Веснянку", а Анна Кинзерская – главный хит прошлого года "Love Tonight" от Shouse. Смогут ли талантливые участники развернуть тренерские кресла, увидим уже в воскресенье на телеканале 1+1.

Презентацию посетило большое количество звезд, которые фотографировались на тематической фотозоне, в частности ведущая "Голосу країни" и "Світського життя" Катя Осадчая, ведущий "Твого дня" Тимур Мирошниченко с семьей, Владимир Рабчун, ведущая ТСН Соломия Витвицкая с волонтером Уляной Пяч "ТСН: 10 вражаючих подій дня" Наталья Островская, ведущий "Твого дня" Константин Грубич с дочерью, блоггеры Алина Шаманька, Маша Кондратенко и Даша Евтух, участница сезона и дочь Константина Меладзе – Лия Меладзе, победитель "Танців з зірками" Артур Логай вместе с партнершей Анной Карелиной, Юрий Мешков, MELOVIN, Nino, Лиза Русина, LAUD, победитель "Голосу країни" и молодой папа Роман Сасанчин.

Не пропустите, уже в это воскресенье, 23 января, в 21:00 на телеканале 1+1 – премьера вокального шоу "Голос країни-12".

Напомним, по результатам 2021 года, проекты Big Entertainment Shows телеканала 1+1 вошли в Топ-5 самых рейтинговых развлекательных талант-шоу года по основной аудитории – 18-54 (50+). Проект "Танці з зірками" вошел в Топ-3 рейтинговых шоу страны с рейтингом 3,7% и долей 15% по аудитории 18-54 (50+). А "Голос країни" занял 4 строчку в ТОПе с рейтингом 4,1% и долей 14,4% по аудитории 18-54 (50+). Кроме того, в 2021 году телеканал 1+1 стал лидером прайм-тайма с долей 10,3% по коммерческой аудитории 18-54 (50+).

Все, что происходит за кулисами шоу, зрители традиционно смогут узнать на YouTube-канале проекта. В этом году ведущими бэкстейджа, снятого при поддержке "Киевстар ТВ", станут победитель "Голоса країни-11" Сергей Лазановский и выпускница 1+1 Media School Натальи Солоник. Ведущими бэкстейджа для соцсе-тей телеканала 1+1 стали певица и участница "Голос країни – 10" Lida Lee, финалист 11 сезона Тема Паучек, суперфиналист 9 сезона KHAYAT.

Новый сезон "Голосу країни" пройдет под слоганом "Так звучить твоя країна". Создатели шоу будут искать настоящий голос нации, тех людей, которые живут рядом с нами и о таланте которых должна узнать вся страна. Кроме того, в сезоне будут участвовать самобытные группы и дуэты.

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