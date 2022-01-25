Голос країни-12: потомственная гадалка из команды Поляковой оказалась крестницей популярного певца

Елена Чукаленко - член команды Оли Поляковой в 12 сезоне шоу Голос країни / Коллаж - instagram.com/chukalenko_gadanie / instagram.com/goloskrainy_official

Потомственная гадалка и дочь цыганского барона Елена Чукаленко из Киева стала участницей 12 сезона проекта Голос країни. На слепых прослушиваниях к ней развернулись все четыре тренера.

Девушка исполняла песню Тины Кароль и Юлии Саниной Вільна. Позже, по просьбе звездных тренеров Голоса исполнила народную цыганскую песню. А также рассказала, что их ждет в будущем.

Оле Поляковой Елена Чукаленко нагадала выход песни мирового масштаба, Потапу - интересное событие, связанное с девушкой, в которому он готовится очень давно, а Наде Дорофеевой - большую перемену с трамплином в лучшую сторону. Святослав Вакарчук узнать свою судьбу отказался.

Из четырех звездных тренеров Чукаленко выбрала команду Оли Поляковой. После выступления девушка отправилась за кулисы, где на съемках бэкстейджа вокального шоу она рассказала, что является крестницей Народного артиста Украины, певца Виктора Павлика.

Тот, в свою очередь, следил за успехами Чукаленко на слепых прослушиваниях, и поздравил крестницу с первой победой на своей странице в Instagram - показала трогательный коллаж из фотографий с Еленой.

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Виктор Павлик поздравил крестницу с победой на слепых прослушиваниях в Голос країни-12 / instagram.com/viktorpavlik

Чукаленко рассказала, что Павлик в юности был очень дружен с ее отцом, и сейчас они продолжают поддерживать теплые отношения. Когда на свет появилась Елена, ее папа попросил четверых самых близких друзей, среди которых был и Виктор Павлик, стать крестными дочери.

Также в интервью Чукаленко отметила: "В первую очередь я хочу стать сольно исполнительницей, я хочу стать артисткой, я хочу быть на большой сцене. Но для меня не менее важно показать голос своего народа".

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