УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
  1. Главная
  3. Шоу

Голос країни-12: потомственная гадалка из команды Поляковой оказалась крестницей популярного певца

25 января 2022, 12:35

Народный артист Украины в юности был близким другом ее отца.

Елена Чукаленко - член команды Оли Поляковой в 12 сезоне шоу Голос країни / Коллаж - instagram.com/chukalenko_gadanie / instagram.com/goloskrainy_official

Потомственная гадалка и дочь цыганского барона Елена Чукаленко из Киева стала участницей 12 сезона проекта Голос країни. На слепых прослушиваниях к ней развернулись все четыре тренера.

Девушка исполняла песню Тины Кароль и Юлии Саниной Вільна. Позже, по просьбе звездных тренеров Голоса исполнила народную цыганскую песню. А также рассказала, что их ждет в будущем.

Оле Поляковой Елена Чукаленко нагадала выход песни мирового масштаба, Потапу - интересное событие, связанное с девушкой, в которому он готовится очень давно, а Наде Дорофеевой - большую перемену с трамплином в лучшую сторону. Святослав Вакарчук узнать свою судьбу отказался.

Из четырех звездных тренеров Чукаленко выбрала команду Оли Поляковой. После выступления девушка отправилась за кулисы, где на съемках бэкстейджа вокального шоу она рассказала, что является крестницей Народного артиста Украины, певца Виктора Павлика.

Тот, в свою очередь, следил за успехами Чукаленко на слепых прослушиваниях, и поздравил крестницу с первой победой на своей странице в Instagram - показала трогательный коллаж из фотографий с Еленой.

Реклама
Виктор Павлик поздравил крестницу с победой на слепых прослушиваниях в Голос країни-12 / instagram.com/viktorpavlik

Чукаленко рассказала, что Павлик в юности был очень дружен с ее отцом, и сейчас они продолжают поддерживать теплые отношения. Когда на свет появилась Елена, ее папа попросил четверых самых близких друзей, среди которых был и Виктор Павлик, стать крестными дочери.

Также в интервью Чукаленко отметила: "В первую очередь я хочу стать сольно исполнительницей, я хочу стать артисткой, я хочу быть на большой сцене. Но для меня не менее важно показать голос своего народа".

Читайте такжеЛариса Долина в цыганском наряде с открытым животом удивила фанатов малоизвестным фактом о себе

Ранее Кончита Вурст показала, как выглядит без макияжа.

Другие интересные новости:

viber
шоу-бизнес Виктор Павлик новости шоу бизнеса Голос країни-12
Сейчас вы просматриваете новость «Голос країни-12: потомственная гадалка из команды Поляковой оказалась крестницей популярного певца». Другие новости шоу читайте в разделе «Шоу». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 23 января: что нельзя делать в день Григория и как не попасть в бедуПриметы на 23 января: что нельзя делать в день Григория и как не попасть в беду Приметы на 25 января: что нельзя делать в Татьянин день и как не попасть в бедуПриметы на 25 января: что нельзя делать в Татьянин день и как не попасть в беду В моду на 2022 год вернулись грандиозные женские брюки в стиле непредсказуемых 90-хВ моду на 2022 год вернулись грандиозные женские брюки в стиле непредсказуемых 90-х Деньги льются рекой:  названы знаки, которые притягивают деньги магнитомДеньги льются рекой:  названы знаки, которые притягивают деньги магнитом Доллар может "пробить потолок": украинцам назвал новый курсДоллар может "пробить потолок": украинцам назвал новый курс
12:39

Мажоры с блогершой сняли на видео, как сбивают мужчину в Киеве

12:35

Голос країни-12: потомственная гадалка из команды Поляковой оказалась крестницей популярного певцаВидео

12:32

Украинские бойцы на Донбассе сдали кровь для онкобольных детей

12:27

Оставил СНБО без земли: первому замглавы Киева вручили подозрениеВидео

12:18

Шантаж России военной агрессией против Украины: Верховная Рада обратилась к Западу

Реклама
12:07

Протесты ФОПов в Киеве: под Радой начались потасовки, есть первые задержанныеВидео

12:00

Почему большой войны в ближайшее время не будетмнение

11:40

Клопотенко оскандалился, рассказав, как готовил сердце краснокнижного зверяВидео

11:39

Новолуние в феврале 2022: что нельзя делать, чтобы не навлечь беды

11:31

Двойники Путина: пластический хирург объяснил, как отличить настоящего президента РФ от "копии"

11:27

Красная зона карантина в Украине: к Ивано-Франковской добавилась Ровенская областьВидео

11:18

Победительница шоу Холостяк-10 Даша Ульянова попала в ДТП - подробности аварии

11:08

Угроза военного вторжения России в Украину: в Минобороны объявили о неготовности Москвы к операцииВидео

10:58

Самые модные женские стрижки для круглого лица 2022, которые чудесно стройнятФото

10:56

Ситуация напряженная и непредсказуемая: норвежцам рекомендуют воздержаться от поездок в УкраинуВидео

10:30

В ОП рассказали, как Зеленский проведет день рождения и что ему подаритьВидео

10:14

"Я всегда чувствую твою любовь": Елена Зеленская трогательно поздравила мужа с днем рождения

10:08

Отелло и рядом не стоял: топ-5 мужчин-ревнивцев по знаку Зодиака

09:58

В Украине подскочит цена на лук: популярный овощ подорожает к середине весныВидео

09:55

"Прекрасная работа": хирург оценил пластику лица Юлии ТимошенкоВидео

Реклама
09:39

Приметы на 26 января: что нельзя делать в Ермилов день и как не попасть в бедуВидео

09:31

Эвакуация дипломатов: стоит ли говорить о том, что Запад отвернулся от Украинымнение

09:31

Риск утраты поста и угроза покушения: астролог рассказал, что ждет Зеленского в ближайший год

09:30

Макрон собрался звонить Зеленскому и Путину из-за угрозы вторжения РФ

09:23

Байден обматерил журналиста в прямом эфиреВидео

09:09

Угроза военного вторжения России и войска США в Украине: в Штатах назвали план действийВидео

08:53

Татьянин день: поздравления, картинки и душевные открытки в день ангела Татьяны

08:43

Гороскоп на сегодня, 25 января 2022: Скорпионам – обман, Козерогам – испытания, Рыбам – удачаВидео

08:29

Коронавирус в Украине 25 января: за сутки - более 19 тысяч новых COVID-случаевВидео

08:22

Шаг России по Донбассу – выход из Минских соглашений: Кулеба объяснил ситуацию с признанием "ЛДНР"

08:00

Прогноз на полгода: какой будет погода в Киеве весной, летом и осенью 2022

07:06

Шансов выжить не было: в Луцке девушка погибла в ванной из-за мобилкиВидео

06:46

Почему России проще найти нового "пушилина", чем назначить Мураевамнение

06:33

США готовы к новым контактам с Россией, но уступок в вопросах безопасности не будет - ГосдепВидео

06:08

К чему снятся мыши: о чем говорит такой сон

05:40

Привлечете счастье в дом: что обязательно нужно приготовить на Татьянин деньВидео

05:05

Гороскоп по картам Таро на февраль 2022 для воздушных знаков - Весов, Водолеев и БлизнецовВидео

04:44

Цены на бензин идут на рекорд: украинцев предупредили о новой стоимостиВидео

04:42

Анастасия Покрещук в одних кружевных трусиках показала горячее тело и внушительную силиконовую грудь

04:38

В Украине старует кампания по вакцинации от полиомиелита: кого и когда будут прививатьВидео

Реклама
04:35

О каких опасных болезнях сигнализирует боль в спине - ответ ученых

04:21

Покупка лекарств за "тысячу Зеленского": в Кабмине анонсировали расширение программыВидео

03:44

Стало известно, сколько украинцев верит во вторжение РоссииВидео

03:33

Обольстительная Надежда Мейхер показала голую грудь и упругие бедра в постели

02:55

Экс-ведущая Орел и Решка позировала топлес с беременным животом

02:32

Названа самая полезная гречкаВидео

02:19

Какая косметика должна храниться в холодильнике: Топ-5 бьюти-средств

02:16

"С днем студента" - поздравления, прикольные картинки к празднику

01:25

Ученые рассказали, есть ли надежный способ побороть бессонницу

01:08

В АТБ оценили риск исчезновения продуктов с прилавков и предупредили о новом росте ценВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять