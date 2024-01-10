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Известный режиссер разнес певицу Повалий: после ухода Путина ее ждет суд

Андрей Ганчук
10 января 2024, 18:15
Таисия Повалий своими песнями пытается оправдать агрессию России, за это должна быть уголовная ответственность, считает продюсер Олег Боднарчук.
Повалий, Путин
Судьба Повалий полностью зависит от Путина - продюсер / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Певица Таисия Повалий, которая уехала развязавшую агрессивную полномасштабную войну против Украины Россию, должна предстать перед судом за попытки оправдать своими песнями преступления оккупантов. Ее ждет суд после того, как в Кремле не будет Владимира Путина. Об этом заявил украинский продюсер Олег Боднарчук.

В интервью Обозревателю он рассказал о том, что его не удивила пророссийская позиция Повалий.

"Если принять во внимание песни Повалий, особенно те, которые она исполняет сейчас, то это песни инфузории-туфельки для амеб. Она разве когда-то поднимала в своих произведениях какие-то социальные, философские темы? Видели ли мы хоть что-то экспериментальное в ее исполнении? Это ресторанная певица есть, была и будет. Шансоньетка", - считает Бондарчук.

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Кроме того, продюсер считает, что Повалий должна ждать уголовная ответственность, а ее судьба напрямую зависит от Путина.

"Опасность Повалий в том, что она пытается от имени Украины оправдать все зверства России на этой войне. За это должна быть уголовная ответственность. Ее судьба напрямую зависит от жизни и здоровья Путина, его не станет – ее будут судить", - подчеркнул Олег Боднарчук.

Напомним, Повалий разнылась перед русскими пропагандистами. Она сказала, что в России у ее семьи нет денег даже на покупку дома. Чтобы его приобрести, приходится брать кредит.

К слову, украинский продюсер Юрий Квеленков рассказал, кого Повалий считала своей конкуренткой в Украине. Речь шла о певице Екатерине Бужинской.

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Таисия Повалий Владимир Путин война России и Украины
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