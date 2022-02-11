Предложение на сцене и секрет Потапа: что зрители увидят в четвертом выпуске шоу Голос країни-12

Голос країни-12 - анонс четвертого выпуска / Пресс-служба

Уже в воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 покажут новый эпизод главного музыкального шоу Голос країни, который будет посвящен любви. Зрителей ожидает первое в истории украинского Голосу країни предложение руки и сердца от участника "слепых прослушиваний" и романтические песни о любви.

Воскресным вечером на сцену выйдет 42-летний Дмитрий Цымбал – солист легендарного хора Веревки. В юношестве Дмитрий мечтал стать известным эстрадным артистом, но строгие реалии шоу-бизнеса того времени не дали ему шанса осуществить мечту. Сейчас певец считает, что наступило время, когда твой возраст или социальный статус не имеет значения, важен только вокал, поэтому он пришел на проект, чтобы стать известным на всю Украину. В составе хора Дмитрий стал участником исторических событий: вместе с коллективом он выступал на НСК Олимпийский перед началом матча Украина – Португалия в отборе на чемпионат Евро-2020, где наша сборная одержала победу. Именно это событие до сих пор вызывает мурашки и чувство гордости за страну. Певец исполнит песню Alessandro Safina Luna Tu.

Дмитрий Цымбал на "слепых прослушиваниях" шоу Голос країни-12 / Пресс-служба

"Я очень надеюсь, что этот день станет для меня очень особенным и сможет изменить мою жизнь. Меня вдохновляет все, что сейчас происходит со мной. Каждый день я стараюсь двигаться вперед, чтобы развивать себя как певца. Голос країни на 1+1 – это вызов и возможность показать себя не как солист хора, а как сольный артист", – сказал Дмитрий Цымбал.

Сможет ли певец развернуть кресла звездных наставников, смотрите уже в воскресенье.

Выйдет на сцену и 16-летняя Диана Матвийчук. Девушка поет в церковном хоре с самого детства и мечтает стать первой в Украине певицей в жанре госпел. Вокалистка споет трек под названием Там куди я йду и вдохновит тренеров на откровенные рассказы о своем прошлом.

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Диана Матвийчук на "слепых прослушиваниях" шоу Голос країни-12 / Пресс-служба

Так, звездная наставница шоу Оля Полякова шокирует коллег признанием: "Когда мне было 16 лет, я пела в церкви. Я тогда была студенткой музыкального училища, и мы всем потоком ходили и пели либо утреннюю, либо вечернюю службу", - поделилась Оля Полякова.

Что случилось, когда певица впервые пришла петь в храм и сколько длилась ее вокальная практика, смотрите в выпуске.

К тому же еще один звездный наставник расскажет, что также имел опыт работы в церкви.

"Мы с первым гитаристом группы Океан Эльзы Павелом Гудимовым помогали на одной церковной службе, где я играл на органе", - рассказал Святослав Вакарчук.

Споет на сцене Голосу країни и 30-летняя Алина Лаврова. Женщина исполнит хит румынской певицы Minelli под названием RamPamPam под игру на гитаре своего мужа Юрия. Сама Алина говорит, что сначала не рассматривала своего будущего мужа как спутника жизни, ведь ее смущала разница в росте. Алина выше своего мужа почти на 20 сантиметров, однако через 2 года дружбы отношения переросли в любовь. Впоследствии артисты переехали в Китай, где создали свою группу. Достигнув успеха, супруги остались в Китае на 7 лет. В прошлом году Алина с Юрием вернулись к родителям в Киев и остались здесь из-за пандемии. Им пришлось начинать все с нуля.

Сможет ли семейная пара развернуть кресла звездных тренеров, смотрите уже в воскресенье.

Алина и Юрий Лавровы на "слепых прослушиваниях" шоу Голос країни-12 / Пресс-служба

Из-за кого Оля Полякова и DOROFEEVA начнут настоящую борьбу и кто из участников сделает предложение руки и сердца прямо на сцене, станет известно уже в скором времени. Также в четвертом эпизоде Голосу країни телезрителей ждет признание Потапа, который расскажет, почему дуэт Потап и Настя поставили на паузу и когда они вернутся на сцену.

Напомним, что происходит за кулисами шоу, зрители традиционно смогут увидеть на YouTube канале проекта. В этом году ведущими бэкстейджа, снятого при поддержке Киевстар ТВ, станут победитель Голосу країни-11 Сергей Лазановский и выпускница 1+1 Media School Наталии Солоник. Ведущими бэкстейджами для соцсетей телеканала 1+1 стали певица и участница Голосу країни–10 Lida Lee, финалист 11 сезона Тема Паучек, суперфиналист 9 сезона KHAYAT и участница Голос.Діти-4 Нино Басилая.