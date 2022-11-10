Ведущие 1+1 и тренеры музыкального проекта задонатили на благотворительную инициативу Голосу країни

Потап и Позитив на Голосікраїни-12 / Пресс-служба

Уже в это воскресенье в 21 00 на телеканале ТЕТ состоится показ второго эпизода "нокаутов" самого масштабного музыкального проекта Голос країни-12, трансляция которого была прервана из-за полномасштабного вторжения рф на территорию Украины.

По инициативе народного тренера и мецената Андрея Мацолы любимый проект миллионов вернулся, чтобы напомнить о таланте украинской нации и песней поддержать моральный дух зрителей, а также помочь украинским защитникам. Этой осенью проект выходит на телеканале ТЕТ, пока 1+1 выполняет важную миссию – транслирует Национальный марафон "Єдині новини".

В продолжении сезона объявлена благотворительная цель – просматривая выпуски, зрители помогают нашим защитникам бороться с врагом, ведь Голос країни вместе с Dobro.UA и Фондом компетентной помощи армии "Повернись живим" объявил благотворительную инициативу под названием "Твій Голос на аерозасоби для розвідки".

Недавно звезды телеканала 1+1 поддержали сбор средств. Свои донаты на аеросредства отправили ведущий любимого утреннего шоу украинцев Сніданок з 1+1 и продюсер Твій вечір Егор Гордеев, ведущая ТСН и куратор благотворительного проекта "Здійсни мрію" Лидия Таран, тренер Голосу країни DOROFEEVA, звезда Проспорт на 1+1 Александра Лобода и ведущий проекта Твій день Тимур Мирошниченко.

Тимур Мирошниченко присоединился к благотворительной инициативе Голосу країни / Пресс-служба

"Сейчас всем сложно, но мы должны понимать причинно-следственную связь: почему сложно, из-за чего и кого. Нам нужно сделать все для того, чтобы наша жизнь стала такой, о которой мы мечтаем. Донаты - эффективный способ участия в общей борьбе. Каждый должен осознавать, что возможность донатить, жить своей жизнью, работать - это все благодаря героическим защитникам, которым постоянно нужна поддержка и помощь. Смотреть Голос країни и делать донаты - особый вид наслаждения: и удовольствие от просмотра любимого шоу, и свой вклад в "птичек". Ведь покупка комплекта для аэроразведки поможет ВСУ очистить как можно быстрее наши земли от оккупантов и вернуться к спокойной жизни", - говорит Тимур Мирошниченко.

Прокомментировал важность донатов и ведущий проекта Голос країни Юрий Горбунов.

Юрий Горбунов напомнил о важности донатов для ВСУ / Пресс-служба

"Я считаю, что украинцы уже давно удивили весь мир тем, насколько умеют сплачиваться и помогать друг другу. Потому что, казалось бы, и деньги заканчиваются у людей, а потребностей не уменьшается. Поэтому донатить становится все сложнее и сложнее. Но это не про наших людей. Каждый из нас при минимальной возможности должен всегда приобщаться к таким важным вещам. Особенно к тем, которые сейчас происходят на Голосі країни. Вместе с dobro.ua и фондом "Повернись живим" мы собираем деньги на комплект для аэроразведки, что прежде всего является залогом нашей будущей победы", - говорит Юрий Горбунов.

Своими донатами также поддержали благотворительную миссию и ведущая Голосу країни Екатерина Осадчая и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая.

Напомним, целью благотворительной инициативы является сбор 3 млн гривен на важную закупку для целой группы на передовую - квадрокоптера Matrice 300 RTK и 17 малогабаритных дронов DJI Mavic 3 Fly MoreCombo. Каждый желающий может приобщиться к благотворительному сбору, сделав любой взнос на платформе онлайн по ссылке или отправив SMS на благотворительный номер 88007. Стоимость одного благотворительного пожертвования в виде SMS составляет 10 гривен.

Помогать тренерам в нелегком выборе будут звездные советники. Во втором эпизоде нокаутов место советника Потапа займет популярный певец, музыкальный продюсер, хитмейкер и экс-участник дуэта Время и Стекло Позитив. Советником тренер-дебютантки Оли Поляковой станет певица и экс-тренер проекта Тина Кароль. По правилам проекта, только 3 участника от каждой команды пройдут в суперфинал. Тренер имеет право перемещать своих участников на стульях только по часовой стрелке, то есть тренер не может пересадить участника с третьего стула на первый. Если участнику не хватило места на стульях, он покидает проект.

Смотрите Голос країни каждое воскресенье в 21: 00 на телеканале ТЕТ через украинский сервис цифрового интерактивного телевидения "Киевстар ТВ".